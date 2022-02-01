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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعلاج السمنة.. خبيرة تغذية: الألياف الغذائية تسبب الشبع الكاذب

تخسيس
تخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن مريض السمنة المحب للأكل لديه معدة كبيرة، وملء هذه المعدة يكون من خلال الامتلاء الكاذب، مشيرة إلى أن الألياف الغذائية مثل البيسليم  تزيد الشعور بالعطش، ومع تناول المياه يزيد حجم الألياف بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع، وعدم تناول إلا وجبات صغيرة.


وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان  هناك امكانية لتقليل تناول الطعام ليلاً من خلال تناول الجارسينيا، كما أن هذا العشب يساهم بصورة كبيرة  في  التخلص من الدهون القديمة، وعدم تكوين دهون جديدة. 


 وأوضحت خبيرة تغذية علاجية، إلى ان تناول المياه الغازية أمر خاطئ للغاية ، خاصة ان السكر لا يمكن أن يسبب الارتواء، كما أن المياه الغازية تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، مما يساهم في زيادة الوزن بصورة كبيرة 


 مكمل "البيستا" منظم  لحركة الأمعاء وحارق جيد للدهون


 قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن مكمل "البيستا" يعتبر منظم جيد لحركة الأمعاء، وحارق جيد للدهون، وهذا يساهم في تنظيم عملية الإخراج، ما يساعد في التخلص من زيادة الوزن، وعلاج مشاكل المعدة. 


 وتابعت "سهيل"،  أن السمنة بوابة لكك الأمراض، خاصة السمنة في منطقة البطن، مشيرة إلى ان الأجهزة في منطقة البطن لا يمكن أن تعمل على أكمل وجه في ظل وجود الدهون المتراكمة، مضيفة أن  التخلص من السمنة يؤدي إلى التخلص من المرض التابع للسمنة ، مشيرة إلى أن هناك امكانية للتخلص من آلام العظام مع خفض الوزن، العظام التي خلقت لكي تشيل 70 كيلو من المستحيل أن تعمل بنفس الأريحية عندما يكون الوزن 100 كيلو .


السمنة ناقوس خطر يدق على عالمنا العربي


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن  مريض السكر عندنا يتخلص من الخلايا الدهنية او السمنة، ينضبط السكر ، كما أن مرض ضغط الدم يحدث بسبب وجود الخلايا الدهنية ، مشيرة إلى ان التخلص من السمنة يؤدي إلى التخلص من الأمراض المصاحبة. 


وأضافت "سهيل"،  أن السمنة ناقوس خطر يدق على عالمنا العربي، معقبة :" بقول لمريض السمنة خلي بالك، السمنة  بوابة للإصابة بالعديد من الأمراض"، موضحا أن الألياف الغذائية مثل البيسليم  تزيد الشعور بالعطش، ومع تناول المياه يزيد حجم الألياف بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع، وعدم تناول إلا وجبات صغيرة. 
 

خبيرة تغذية مريض السمنة الألياف الغذائية دعاء سهيل حركة الأمعا

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