ياسمين فؤاد: قضية تغير المناخ ملف مشترك بين دول العالم.. ونواب: الزراعة والسياحة من أبرز القطاعات المتأثرة.. وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة ضرورة

ياسمين فؤاد: نسعى لخلق استراتيجية لوضع حزمة من المشروعات لنقل وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة

زراعة النواب: التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل الزراعية

برلماني: قمة " COP 27" تضع شرم الشيخ على قائمة المدن المؤهلة لاستقطاب سياحة المؤتمرات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية التغيرات المناخية قضية مشتركة بين دول العالم أجمع وليس هناك فرق بين دولة نامية وأخرى متقدمة وعلى العالم المشاركة والعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه القضية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبد الخالق عياد لمناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثر قطاعي السياحة والزراعة بتغير المناخ، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بداية من ارتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل التى كانت تزرع في أوقات معينة من السنة ، إضافة إلى تأخر الدورة الانتاجية للمحاصيل ومنها القمح والذي شهد نقص 20% خلال الخمس سنوات والموز 12% وهو ما يؤكد الثأثر الواضح على إنتاجية المحاصيل وعلى قدرة المحاصيل على تحمل التغيرات المناخية من ناحية شدة الحرارة أو شدة البرودة، فضلًا عن تأثر التربة ذاتها من ناحية الجفاف الشديد الذي يحدث لها ، وهذا كله يؤثر على قضية الزراعة والأمن الغذائي.

فيما قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة الأكثر تأثرا بـالتغيرات المناخية ،موضحا أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائى العالمى نظرا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة .

وكشف “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التغيرات المناخية تؤثر على التركيب المحصولى ، و مدى إمكانية زراعة أصناف محددة فى أوقات زراعتها المحددة السابقة ، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة التى مرت بها الدولة خلال الفترات القليلة الماضية أثرت بشكل كبير على بعض الحاصلات الزراعية التى تزرع فى أوقات معينة، ولا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة الأقل من 10 درجة مئوية ، مما تسبب فى ضعف الإنتاجية للمحاصيل الزراعية .

وأكد عضو “زراعة النواب”، أن القيادة السياسية لا تألوا جهدا بالوقوف على تداعيات هذه القضية العالمية، لاسيما وأن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى أولت اهتماما بالغا خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ ، باعتباره قضية عالمية من قضايا البيئة .

في سياق متصل، أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب، أن التغيرات المناخية ليست ظاهرة محلية، وإنما هي ظاهرة عالمية باتت تشكل خطرا جسيما على جميع دول العالم ، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من جانب الحكومة لإيضاح الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خلال الفترة المقبلة لمواجهتها.

وأوضح “ ادريس ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن قطاع السياحة الأكثر تأثرا بظاهرة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها أثرت بالسلب على السياحة الترفيهية والشاطئية وذلك من خلال انخفاض معدلات السياحة وعدد السائحين القادمين إلى مصر لتمتع بجوها المعتدل صيفا وشتاءا، معقبا: "السياحة تعتمد على الإستقرار المناخي".

وأشار عضو النواب إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة cop27 فى شرم الشيخ ستحدث تحولا حقيقيا فى معالجة قضايا التغير المناخي، لافتا إلى أن مؤتمر المناخ سيسهم فى تحقيق فرصة ترويجية كبيرة لمدينة شرم الشيخ على مستوى عالمي، كما أنه سيضعها على قائمة المدن المؤهلة لاستقطاب سياحة المؤتمرات ، إضافة إلى أنها مدينة ترفيهية تتمتع بالسياحة الشاطئية المتميزة.

وأوضح أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا للمشاركة في قمة تغير المناخ، وذلك تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة نابعًا من الدورين الإقليمى والدولى لمصر، بجانب تطلعات الدولة المصرية الخاصة باستضافة قمة المناخ للعام الحالي 2022، والمقرر انطلاقه من مدينة شرم الشيخ السياحية.