صفقة بـ2.5مليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالجيزة والشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصت فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة ( الأهرام بالجيزة – ثان العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وتم ضبطهم، حيث نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.

مديرية أمن الشرقية

كما تمكن ضباط مديرية أمن الشرقية من ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 500 قرص مخدر "كبتاجون" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .

وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.