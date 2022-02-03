التفاصيل الكاملة لمأساة الطفل المغربي ريان.. سقط في بئر عميقة قبل يومين

لحظات تحبس الأنفاس للجميع عندما قضى "الطفل المغربي ريان" ساعات طويلة داخل بئر عميقة دون ماء أو طعام، يحاوطه الظلام من كل اتجاه، يعاني من إصابة في رأسه ولا يدري ما الذي يمكنه فعله كي يخرج من الأزمة، يحاول والده طمأنته بكل الطرق.

وذلك أثناء محاولة رجال الشرطة إخراج الطفل الصغير بسلام، لتتصدر قصته مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، بعبارة “أنقذوا الطفل المغربي ريان”، وسط دعوات كثيرة من الجميع لخروجه من هذه الورطة الشنعاء بسلام.

ومر على سقوط الطفل ريان داخل البئر التي يملكها والده، أكثر من 32 ساعة، ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون البحث عن الطريقة الأمثل لإخراجه بأمان.

تفاصيل سقوط الطفل في البئر

الطفل المغربي ريان يبلغ من العمر 5 سنوات، سقط في بئر بقرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب عصر الثلاثاء الماضي في غفلة من والديه، ولم يكتشف مكان وجوده إلا أمس، إذ ظل طوال تلك المدة دون طعام أو شراب ويواجه خطر الاختناق بسبب نقص الأكسجين، نظرًا لأن البئر عمقها 62 مترا.

الطفل ريان في بئر عميقة

أبلغ والد الطفل والأهالي السلطات لإنقاذه، ولكن بسبب صغر فتحة البئر، يواجه رجال الإنقاذ صعوبة كبيرة في إخراجه، واضطر رجال الوقاية المدنية لتزويد الطفل بالأكسجين باستمرار خوفا من خطر الوفاة، وبعد إدخال كاميرا دقيقة داخل البئر العميقة، تبين أن «ريان» موجود على عمق 35 مترا.

ويعمل رجال الإنقاذ في الوقت الحالي على حفر البئر وتوسيعها دون سقوط التربة وإنقاذها، وهو ما يمثل مهمة صعبة للغاية، فيما يقف والد «ريان» في الخارج محاولا تشجيعه وطمأنته بأنّه إلى جانبه، ولا يزال الطفل داخل البئر حتى الآن.

صعوبة في إنقاذه

وأعلنت السلطات المحلية المغربية، أنها في البداية استعانت بجرافة ووسائل بدائية وتقليدية، ولكن بسبب صعوبة الأمر، اضطرت للبحث عن طرق أخرى للحفر، والطفل حاليا يعاني من إصابات وجروح طفيفة بالرأس، بحسب المعاينة المبدئية، ولا يزال يقف والد ريان في الخارج محاولا تشجيعه وطمأنته بأنه إلى جانبه، كما لا يزال الطفل داخل البئر حتى الآن.

ونذكركم بأن الطفل ريان المغربي هو طفل من دولة المغرب من إقليم شفشاون، وهو الإقليم الذي يحتوى على العديد من السلاسل الجبلية والأماكن الخطرة، والتى تعتبر من الأسباب التى تؤدى إلى اختفاء الكثير من الأطفال فى حالة التوجه للعب فى هذه الأماكن الخطرة.

كواليس إنقاذ الطفل ريان المغربي

تغريدات دعم

قال شخص مغربي: "إخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقها 60 مترا في #شفشاون إلى الآن مرت 26 ساعة ولم يتم إخراجه بعد، وما زالت المحاولات جارية لإنقاذه، فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعيل وسم #انقذوا_ريان، قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا”.

أنقذوا ريان

وقال شخص آخر :”إنه الوقت المناسب لنعود لرشدنا ونرمي المشاكل عن جنب ونتحد كلنا كعرب للدعاء لريان، اللهم نجِ هذا الطفل من هذه الظلمة، ورده إلى أهله سالما معافى، يا رب يا رب يا رب يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات نجِ هذا الطفل إنك على كل شيء قدير”.