عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

التفاصيل الكاملة لمأساة الطفل المغربي ريان.. سقط في بئر عميقة قبل يومين

محاولة لانقاذ الطفل
محاولة لانقاذ الطفل ريان

لحظات تحبس الأنفاس للجميع عندما قضى "الطفل المغربي ريان" ساعات طويلة داخل بئر عميقة دون ماء أو طعام، يحاوطه الظلام من كل اتجاه، يعاني من إصابة في رأسه ولا يدري ما الذي يمكنه فعله كي يخرج من الأزمة، يحاول والده طمأنته بكل الطرق.

txt

المغرب يقضي على كورونا بخطوة جديدة

txt

المغرب.. الخارجية تدرب أعضاء البرلمان في مجال الدبلوماسية

وذلك أثناء محاولة رجال الشرطة إخراج الطفل الصغير بسلام، لتتصدر قصته مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، بعبارة “أنقذوا الطفل المغربي ريان”، وسط دعوات كثيرة من الجميع لخروجه من هذه الورطة الشنعاء بسلام.

ومر على سقوط الطفل ريان داخل البئر التي يملكها والده، أكثر من 32 ساعة، ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون البحث عن الطريقة الأمثل لإخراجه بأمان.

تفاصيل سقوط الطفل في البئر 

الطفل المغربي ريان يبلغ من العمر 5 سنوات، سقط في بئر بقرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب عصر الثلاثاء الماضي في غفلة من والديه، ولم يكتشف مكان وجوده إلا أمس، إذ ظل طوال تلك المدة دون طعام أو شراب ويواجه خطر الاختناق بسبب نقص الأكسجين، نظرًا لأن البئر عمقها 62 مترا.

الطفل ريان في بئر عميقة 

أبلغ والد الطفل والأهالي السلطات لإنقاذه، ولكن بسبب صغر فتحة البئر، يواجه رجال الإنقاذ صعوبة كبيرة في إخراجه، واضطر رجال الوقاية المدنية لتزويد الطفل بالأكسجين باستمرار خوفا من خطر الوفاة، وبعد إدخال كاميرا دقيقة داخل البئر العميقة، تبين أن «ريان» موجود على عمق 35 مترا.

ويعمل رجال الإنقاذ في الوقت الحالي على حفر البئر وتوسيعها دون سقوط التربة وإنقاذها، وهو ما يمثل مهمة صعبة للغاية، فيما يقف والد «ريان» في الخارج محاولا تشجيعه وطمأنته بأنّه إلى جانبه، ولا يزال الطفل داخل البئر حتى الآن.

 صعوبة في إنقاذه

وأعلنت السلطات المحلية المغربية، أنها في البداية استعانت بجرافة ووسائل بدائية وتقليدية، ولكن بسبب صعوبة الأمر، اضطرت للبحث عن طرق أخرى للحفر، والطفل حاليا يعاني من إصابات وجروح طفيفة بالرأس، بحسب المعاينة المبدئية، ولا يزال يقف والد ريان في الخارج محاولا تشجيعه وطمأنته بأنه إلى جانبه، كما لا يزال الطفل داخل البئر حتى الآن.

ونذكركم بأن الطفل ريان المغربي هو طفل من دولة المغرب من إقليم شفشاون، وهو الإقليم الذي يحتوى على العديد من السلاسل الجبلية والأماكن الخطرة، والتى تعتبر من الأسباب التى تؤدى إلى اختفاء الكثير من الأطفال فى حالة التوجه للعب فى هذه الأماكن الخطرة.

كواليس إنقاذ الطفل ريان المغربي 
txt

مأساة الطفل "ريان".. عمره 4 أشهر بين الحياه والموت وأسرته تناشد المسئولين علاجه..صور

txt

أصيب في حادث مروع.. إنقاذ شاب خرجت أنسجة مخه من الرأس بالمنوفية

تغريدات دعم 

قال شخص مغربي: "إخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقها 60 مترا في #شفشاون إلى الآن مرت 26 ساعة ولم يتم إخراجه بعد، وما زالت المحاولات جارية لإنقاذه، فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعيل وسم #انقذوا_ريان، قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا”.

أنقذوا ريان 

وقال شخص آخر :”إنه الوقت المناسب لنعود لرشدنا ونرمي المشاكل عن جنب ونتحد كلنا كعرب للدعاء لريان، اللهم نجِ هذا الطفل من هذه الظلمة، ورده إلى أهله سالما معافى، يا رب يا رب يا رب يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات نجِ هذا الطفل إنك على كل شيء قدير”.

ريان الطفل المغربي الطفل المغربي ريان داخل بئر عميقة انقذوا الطفل المغربي ريان تغريدات المغاربة

موضوعات متعلقة

هيكتور كوبر عن تدريب منتخب المغرب: هذا مستحيل

المغرب يقضي على كورونا بخطوة جديدة

مأساة الطفل "ريان".. عمره 4 أشهر بين الحياه والموت وأسرته تناشد المسئولين علاجه..صور

شواشي النخل.. قصائد أحمد ريان النديم القصيرة بالعامية المصرية

ترشيحاتنا

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

دور الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أكل المسلم اللحوم بالدول غير الإسلامية

منتقبة تقتحم شقة عشيقها بمساعدة 3 مسلحين في القاهرة وتسرق متعلقاته

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية وتعويضات مشروعات الطرق

الجزيرة الإماراتي يواجه بيري «بطل تاهيتي» في افتتاح كأس العالم للأندية.. الليلة

برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ