تبدأ من 57 ألف درهم.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2022 بالامارات|صور

تعتبر النسخة نيسان صني موديل 2022 واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم داخل السوق الاماراتي عبر باقة من التجهيزات الفنية، وذلك بحسب الفئة المقدمة.

تبدأ من 57 الف درهم .. اسعار ومواصفات نيسان صني 2022 بالامارات

محرك السيارة نيسان صني موديل 2022

تستمد السيارة نيسان صني موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا، وعزم اقصى للدوران 149 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.1 لتر لكل 100 كم.

تبدأ من 57 الف درهم .. اسعار ومواصفات نيسان صني 2022 بالامارات

الابعاد الهيكلية للسيارة نيسان صني موديل 2022

ترتكز نيسان صني موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.618 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.496 متر، وبعرض يبلغ 1.740 متر، و 1.455 متر للارتفاع، بينما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 416 لتر.

تبدأ من 57 الف درهم .. اسعار ومواصفات نيسان صني 2022 بالامارات

مواصفات الحماية للسيارة نيسان صني موديل 2022

تضم السيارة نيسان صني موديل 2022 فرامل ABS و EBD، مع انذار مانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية، مع خاصية التحكم في الثبات VSC، وقفل مركزي للابواب، وعدد 4 نوافذ كهربائية التحكم، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

تبدأ من 57 الف درهم .. اسعار ومواصفات نيسان صني 2022 بالامارات

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 في السوق الإماراتي

الفئة الأولى نيسان صني 2022 1.6L S A/T بقيمة قدرها 57.900 درهم.

الفئة الثانية نيسان صني 2022 1.6L SV بقيمة قدرها 59.900 درهم.

الفئة الثالثة نيسان صني 2022 1.6L SL بقيمة قدرها 67.900 درهم.