أكلات سوريا.. طريقة عمل متبل الباذنجان باللحم

يعد متبل الباذنجان باللحم من أشهر أكلات سوريا المنتشرة فىى مختلف دول العالم العربي فهي أكلة شهية ومغذية وفي نفس الوق ت خطوات تحضيرها سهلة التنفيذ.

نقدم لكم طريقة عمل متبل الباذنجان باللحم بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير متبل الباذنجان باللحم

كيلو باذنجان مشوي

2 كوب زبادي

4 فصوص ثوم

2 طماطم مبشوره

3 ملعقه كبيره طحينة

3 ملعقه كبيره ليمون ملح اللحم

2 قطعه فيليه

ملعقه كبيره سمنةحبة

بصل

ملعقه كبيره صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود الوجه

صنوبر لوز مقلي

فلفل احمر بودره

بقدونس

طريقة عمل متبل الباذنجان باللحم:

* شوحي البصل في السمنة ثم ضيفي الثوم و اللحم وشوحيهم جيدا ضيفي الملح والفلفل الأسود وبابريكا ثم ضيفي الصلصة وعصير الطماطم.

* في إناء أخر إخلطي الزبادي مع الباذنجان المشوي ثم ضيفي الطحينة والليمون وقليل من الملح والفلفل وقلبيهم.

* ضعيهم في طبق التقديم ثم ضيفي عليهم صوص اللحم بالطماطم ثم زينيها باللوز والصنوبر وقدمي متبل الباذنجان باللحم.