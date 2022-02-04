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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطفل المغربي "ريان" لا يزال حيا.. تفاصيل | فيديو

الطفل المغربي ريان
الطفل المغربي ريان

عرضت فضائية " العربية " مشاهد مؤخرا من عملية إنقاذ الطفل " ريان " ، والذي لا يزال عالقا في البئر . 

وأوضح التقرير أن فرق الإنقاذ تفصلها مترا واحدا عن الطفل ، والذي مازال عالقا في بئر عميقة تقع في قرية " إغران " شمال إقليم شفشاون .

وأكد مراسل " العربية " في المغرب أن الطفل " ريان " لا يزال على قيد الحياة . 

وقضى الطفل ريان، ما يزيد عن 40 ساعة في البئر العميق، ولكن السقوط القوي تسبب في كسر أنفه والإصابة بكدمات وكسور، مما دفع السلطات المغربية في مدينة شفشاون شمال البلاد، للتحرك ومحاولة إنقاذ الطفل ريان صاحب الـ 5 سنوات.

قرار الحفر جاء بعد محاولة متطوعين للنزول إلى ريان، ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل إذ عبر جسد الطفل النحيل بسهولة واستقر في القاع.

الطفل ريان توك شو الطفل المغربي ريان فضائية العربية

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