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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبرى: عملية تحويل مسار المعدة فعالة لإنقاص الوزن

كريم صبرى
كريم صبرى

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل مسار المعدة المصغر من العمليات القوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل انقطاع النفس أثناء النوم، أو الشخير المستمر، أو عدم القدرة على التنفس بصورة سليمة ليلاً.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تحويل مسار المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، لأنها تقلل حجم الأكل، من خلال عزل الجزء المسول عن الأكل، كما أنها تخفض الوزن من خلال امتصاص السكريات والدهون بنسبة تصل لـ70%.

وتابع أن تحويل المسار تعتبر عملية علاجية لمرض السكر من النوع الثاني، خاصة وأنها تعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي.


وقال الدكتور كريم صبري، إن عملية انقطاع التنفس أثناء النوم تتحسن بعد أسبوع من إجراء عملية تحويل المسار، كما أن العملية تساهم في علاج تدهن الكبد، أو علاج الدهون الضارة في الدم.

وتابع "صبري"،أن تحويل المسار تساهم بصورة كبيرة في تخفيف آلام العظام بالنسبة لمرضى السمنة، وتجرى العملية بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة، ويستطيع المريض العودة إلى حياته الطبيعة بعد يوم أو يومين من إجراء العملية.

عمليات السمنة آمنة

وأضاف أن عمليات السمنة آمنة إذا توفرت الخبرة الكافة، واستخدام التكنولوجي الحديث عند إجراء العملية لمختلف الأوزان والحالات الصحية.


وقال الدكتور كريم صبري، إن التغذية العلاجية ما بعد إجراء عملية تحويل المسار تكون عبارة عن سوائل مثل الزبادي والألبان والكثير من الأطعمة السائلة لمدة أسبوعين.

وتابع "صبري"،  أن تناول كافة العصائر الطبيعة متاح بعد إجراء تحويل المسار، مضيفًا أن تناول المياه يكون صعب بعض الشيء بعد إجراء العملية لمدة 10 أيام.

وأضاف أن تكميم المعدة هي عبارة عن تصغير حجم المعدة، أما التحويل فهي تصغير للأمعاء مع عزل الجزء المسئول عن امتصاص السكريات وتصلح لمن يتناول السكريات بشراهة، أو ممن يعاني من ارتجاع المريء.

تحويل مسار المعدة انقاص الوزن عملية تحويل المسار عمليات السمنة المعدة التغذية العلاجية

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