يارب خفف من وجعه.. نانسي عجرم تتفاعل مع مأساة الطفل ريان

حرصت نانسي عجرم على الدعاء للطفل المغربى ريان، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت نانسي عجرم: "‏أنظار وصلوات العالم مع ‎#الطفل_ريان وأهله.. يا رب تحميه وترده سالم وتخفف من وجعه".



قال عبد الهادي الثمراني عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل المغربي ريان القابع في بئر منذ أيام، إن الطفل لم يتناول أي طعام عكس ما تم ترويجه، مؤكدا أن "أمل بقاء ريان على قيد الحياة يظل قائما".



وبحسب هسبيرس، أضاف الثمراني أن نسبة إنجاز حفرة موازية للبئر بلغت مع منتصف اليوم الجمعة 30 مترا، موضحا أن الأعمال تتقدم بشكل حثيث، لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.



ولم يؤكد المصدر ما إذا كان ريان يتنفس، لكنه شدد على أن فرقا طبية ترافق وضعه الصحي، وأن هناك أملا في أن يظل على قيد الحياة.



وأوضح أن عملية الحفر تتواصل بحضور مهندس وتقنيين طوبوغرافيين إلى عمق 32 مترا، قبل الشروع في حفر فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لانتشال الطفل ريان.



وأقر المتحدث بأن العملية صعبة للغاية، بسبب تضاريس المنطقة والتربة الهشة التي تحول دون حدوث تقدم على مستوى الحفر، مشيرا إلى اقتراب فرق الإنقاذ من مرحلة الحفر الأفقي، والتي أكد أنها من "أهم وأعقد المراحل".



وتتواصل على قدم وساق وبدون توقف، منذ صباح الأربعاء، جهود إنقاذ الطفل ريان، حيث يعمل العشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية، مدعومين بآليات حفر ثقيلة، على تحقيق هذه المهمة.