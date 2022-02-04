شاهد... اللحظات الأخيرة من إنقاذ الطفل المغربي ريان

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حصرية للمرحلة الأخيرة من إنقاذ الطفل المغربي ريان.

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب، عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفرة الموازية للثقب المائي، الذي سقط فيه الطفل ريان، بمدشر إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

وقال موقع "لو360" المغربي إن عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل بدأت، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول 3 أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل ريان.

وأضافت مصادر للموقع أن المنقذين سيحفرون بواسطة مطرقة ومثقاب يدوي لتجنب إيذاء الطفل.

ومن الموقع أن تستمر عملية الحفر اليدوي لما يزيد عن ساعتين، قبل الوصول إلى ريان باستعمال أنابيب حديدية لنقل التربة خارجا.