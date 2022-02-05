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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات ARCTIC TRUCKS .. تعديلات مبهرة للنسخة ميتسوبيشي باجيرو سبورت | صور

بلمسات ARCTIC TRUCKS
بلمسات ARCTIC TRUCKS

تعتبر السيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت AT35 واحدة من الطرازات الشهيرة داخل السوق الروسي، والتي خضعت لتعديلات مميزة من قبل شركة Arctic Trucks المتخصصة في هذا المجال، حيث اضافت إليها عدة ترقيات خارجية إلى جانب التعزيزات القياسية التي تنطلق بها تلك النسخة.

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بلمسات ARCTIC TRUCKS .. تعديلات مبهرة للنسخة ميتسوبيشي باجيرو سبورت 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت AT35 على قدرات قياسية تتمثل في محرك توربيني بسعة 2400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 179 حصانا، (133 كيلو واط / 181 حصانًا)، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 3000 سي سي، مكون من 6 اسطوانات طراز V، قادر على انتاج قوة قدرها 217 حصانا، (162 كيلو واط / 220 حصانًا).

بلمسات ARCTIC TRUCKS .. تعديلات مبهرة للنسخة ميتسوبيشي باجيرو سبورت |صور 

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت AT35 على نظام الدفع الرباعي Super Select 4WD-II، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مكونة من 8 سرعات، أو عن طريق ناقل حركة مانيوال سداسي النقلات.

بلمسات ARCTIC TRUCKS .. تعديلات مبهرة للنسخة ميتسوبيشي باجيرو سبورت |صور 

تعديلات مميزة للنسخة ميتسوبيشي باجيرو سبورت

 

اضافت شركة ARCTIC TRUCKS عدة لمسات للسيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت AT35، ابرزها هي الجنوط الخارجية للسيارة، والتي تعتمد على تصميم هندسي مميز حيث يبلغ قياسها 17 بوصة، بالاضافة إلى إطارات 315/70 R17، ذات النقوش البارزة والغائرة التي تمنح السيارة افضلية السير على التضاريس المختلفة.

بلمسات ARCTIC TRUCKS .. تعديلات مبهرة للنسخة ميتسوبيشي باجيرو سبورت |صور 

ويبلغ الارتفاع الخاص بهذه النسخة، 10.6 بوصة اي ما يعادل 270 مم، مع اضافة امتدادات للرفارف، وحصول زجاج السيارة على دعامات مقاومة لتساقط الأمطار والثلوج، وعتبات جانبية بارزة، بالاضافة إلى المظهر القياسي الخاص بالسيارة، حيث تعتمد على واجهة تضم مصابيح حادة المظهر، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم.

ميتسوبيشي باجيرو باجيرو سبورت ميتسوبيشي باجيرو سبورت لسيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت AT35

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