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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقليد سمية الخشاب والخلاف مع أشرف زكي .. تصريحات نارية لـ آيتن عامر

آيتن عامر
آيتن عامر

حلت الفنانة آيتن عامر ضيفة على برنامج بالحبر السرى المذاع على قناة القاهرة والناس ، وقد ادلت العديد من التصريحات ، وفى السطور التالية ترصد أبرزها : 

سمية الخشاب :

تحدثت آيتن عامر عن الفنانة سمية الخشاب ،حيث  أنها لم تقلد الفنانة سمية الخشاب في ارتداء أزياء كانت ترتديها، قائلة: "مستحيل أقلد سمية الخشاب ولو هي فاكرة اني بقلدها تبقى غلطانة وهي من النجوم الكبار ولكن أنا مش عمله لها متابعة على حساباتها عشان أقلدها في الأزياء والفساتين".

وأشارت الفنانة آيتن عامر،  إلى أن فكرة تصدر اسمها الأعمال الفنية لا تشغلها في المقام الأول، مضيفة: "شايفة فكرة أنى ابقى متصدرة العمل مش أهم حاجة فى الدنيا والاهم العمل اللي بعمله يكون مؤثر ودوري قوي".

وتابعت آيتن عامر : "عملت حاجات كتير الدور فيها كان الدور الثاني، والدور الثاني مش سُبه والدور الثاني ساعات كتير اهم من الدور الرئيسي وممكن يكون لسه مجليش فرصة لتصدر مسلسل واعتقد انها مسألة وقت ولكن مش هدف، والعمل نفسه هو الاهم بالنسبة لى".

أشرف زكى : 

ونفت الفنانة آيتن عامر ، وجود خلافات بينهما وبين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قائلة: "معنديش خلاف مع اشرف زكي نقيب الفنانين وهو كان بيدرس لوفاء أختي في المعهد ولما دخلت هو حس بالتبعية اني بنته وكان بيعدي عليا وكان بيبقى فرحان بالشغل اللي بعمله، ولا اعتبر اني ممثلة عنده في النقابة فقط وفي روابط اسرية وعلاقة قوية بيني وبينه".

أكدت الفنانة آيتن عامر، موافقتها على تجسيد دور راقصة في أي اعمال فنية مقبلة بشرط أن يكون التناول مختلف عن الأدوار السابقة، قائلة: "لو اتعرض عليا دور راقصة هوافق، وعملت دور راقصة في فيلم شارع الهرم وكان انطلاقتي للسينما، ولقيت الناس بتشغله في الاحياء العربية فى إيطاليا".

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وأضافت الفنانة أيتن عامر،  أن الفنان عليه أن يؤدي كل الأدوار ولا يمكن أن يحدد الفنان نفسه في دور معين، متابعة: "الممثل بيعمل كل الأدوار والدور عامل زي البيجامة والممثل مينفعش يلبس بجامة واسعة".

إعتزال الفن :

وكشفت آيتن عامر، عن الحالة الوحيدة التي ستقوم باعتزال الفن، قائلة: "لو في فترة من الفترات أهملت وبيتي تأثر وحياتي تأثرت بسبب شغلي أنا لازم أقعد في البيت".

وأضافت آيتن عامر : "مش مهم النجومية المهم البيت، ولو شغلي السبب في تقصيري يبقى أنا بشتغل بسيستم غلط، ولازم أراجع نفسي، ولو مراجعتش نفسي وصلحت يبقى الصح أني أقعد في البيت".

وتكشف آيتن عامر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية طوال مشوارها الفنى.

 

 

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب القاهرة والناس

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