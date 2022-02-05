بعد72 ساعة تحت الأرض .. جمال شعبان ينصح بوجود طاقم طبي متخصص لـ ريان

أثار الطفل المغربي ريان الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام تعاطف ملايين الأشخاص حول العالم وذلك بعدما كان برفقة والديه في رحلة لإستكشاف بئر مياه.



ولكن أثناء هذه الرحلة يوم الثلاثاء الماضي أختفي ريان بشكل مفاجئ، وبعد البحث عنه عثر عليه مصابا بجرح في رأسه داخل البئر، وكشفت كاميرا موبايل عن وجوده على عمق 32 مترا من أصل 62 مترا عمق البئر .



تعمل قوات الإنقاذ خلال هذه الساعات على خروج الطفل ريان وإعادته لأهله بعدما تأكدت الأسرة من سلامة ريان وأوصلت له طعاما وبالفعل تناول قشطة ولبن.



وفي هذا السياق قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن بالقرب من بئر ريان

لابد من جاهزية طاقم طبي متخصص في الحالات الحرجة وطب الأعماق لإنعاش قلبه ورئتيه بمجرد إخراجه من الحفرة السحيقة



أضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن من المتوقع معاناته من نقص الأكسجين في دمه hypoxemia .

من جانب آخر قال مصدر مغربي مسؤول، اليوم “السبت”، إن “صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان، الذي سقط في بئر عمقة 32 مترا منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة.

وكان مصدر رسمي لجريدة هسبريس الإلكترونية قد كشف في وقت سابق أن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة، بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة.

وشدد المصدر ذاته أن “رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه على عمق أكثر من 30 مترا”.

ورغم الصعوبات تتقدم الأشغال بشكل حثيث، لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.

