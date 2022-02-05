محاولات إنقاذه لم تنجح.. شاهد لحظة خروج الطفل ريان من البئر|فيديو وصور

نقلت القنوات المغربية والعربية اللحظات الأولى لخروج الطفل ريان من البئر بعد سقوطه لمدة وصلت إلى 5 أيام، ولكن محاولات إنقاذه وإسعافه لم تنجح.

وأظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق، بانتظار إتمام عملية خروجه، حيث تم نقله إلى سيارة الإسعاف على الفور.

وانضم طبيب إلى فرق الإنقاذ في النفق استعدادًا لفحص الطفل ريان، كما تم تجهيز مروحية طبية لنقله على الفور، ويوجد في المكان سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

إنقاذ الطفل ريان

ودخلت عملية إنقاذ الطفل ريان مرحلتها الأخيرة، بعد دخول فريق مختص من "الوقاية المدنية" لحفر 1.5 متر المتبقية للوصول إلى الموقع الذي علق به الصغير.

وتمكنت فرق الإنقاذ في المغرب، اليوم السبت، من إنقاذ الطفل ريان، العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأكدت وسائل إعلام محلية وصول سيارة إسعاف إلى مدخل النفق، حيث تحاول السلطات إنقاذ الطفل ريان.

وأظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق، بانتظار إتمام عملية خروجه، حيث تم نقله إلى سيارة الإسعاف على الفور.