الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

بعد أن مضى خمسة أيام في الظلام الدامس، عالقًا داخل بئر على عمق 32 مترًا تحت الأرض، وظلت قلوب الملايين حول العالم، تدعو الله لأن يخرجه سليمًا معافًا لذويه، أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان رسمي، وفاة الطفل ريان، بعدما نجحت جهود انتشاله وإخراجه من البئر.





وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.



وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان، وقدم لهما واجب العزاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

وفور إعلان الخبر، توالت ردود الأفعال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم وصورة وهاشتاج ريان حديث السوشيال ميديا، بعبارات يتخللها مشاعر الحزن والآسي، بعد أن تابع العالم عن كثب لحظة بلحظة تطورات حالته الصحية.

الطفل ريان

بداية المأساة

بدأت مأساة الطفل الصغير، البالغ من العمر 5 أعوام، بدأت يوم الثلاثاء الماضي، عندما اختفى فجأة عن أهله، ليكتشفوا أنه سقط في ذلك البئر الضيق الذي حفره والده بحثا عن الما، بإقليم شفشاون بالمغرب، على عمق 32 مترًا من أصل 62 مترًا، ليقاوم الطفل بجسده النحيل الموت على مدار 5 أيام.



وأعادت مأساة الطفل المغربي ريان إلى الأذهان معجزة إنقاذ الشاب المصري أكثم سليمان الذي ظل تحت الأنقاض 4 ايام بعد حدوث زلزال عام 1992 بالعاصمة المصرية القاهرة.

اكثم

قصة أكثم سليمان

82 ساعة عاشها " أكثم سليمان "، تحت انقاض الزلزال الأقوى في التاريخ الذي ضرب مصر في الـ 12 من أكتوبر عام 1992، وكانت حدته بمدينة القاهرة في الساعة الـ3 و10 دقائق من بعد الظهر، حيث تراوحت قوته بين 5.5 و9.5 درجة بمقياس ريختر.

وصارع أكثم الموت بعد فقدان عائلته تحت الأنقاض بأكملها لمدة 82 ساعة، ظهوراً في اليوم الرابع وبعد أن مل الجميع مشهد استخراج الجثث ظهرت حركة غير عادية، وبالفعل كان الإعلان عن العثور على أحد السكان على قيد الحياة.

واستمر الزلزال لمدة نصف دقيقة تقريباً، مما أصاب معظم بيوت شمال مصر -القديمة منها- بتصدعات وبعضها تهدم منه.

وكان أكثم سليمان أحد المواطنين الذين سقطت منازلهم فوق رؤوسهم، وبعد حوالي 82 ساعة من البقاء تحت الأنقاض، كتب الله له عمرًا جديدًا، بعد أن تمكنت قوات الإنقاذ من إخراجه من تحت الدمار حيًا، ليسرد بعد ذلك كواليس أسوأ ساعات قضاها في حياته، وتنهال عليه القنوات والصحف بالتصريحات ويصبح نجما جديدا صنعه زلزال 1992 وحديث الساعة وقتها.

ولم يمر ساعات قليلة، إلا وقد استطاع رجال الإنقاذ تحديد مكانه تحت الأنقاض، فعثروا على شاب منهك على قيد الحياة وفي وعي وجانبه ترقد والدته وزوجته وابنته الطفلة جثثا هامدة.

وفور خروجه "أكثم" من تحت الأنقاض، بعد أن أمضى 82 ساعة مدفونا تحت الأنقاض مع أمه وزوجته وابنته، تم نقله إلى مستشفى هليوبوليس.

وسادت فرحة لا توصف، أحاطت برجال الإنقاذ في فرحة ومشهد لا ينسى، لتتوقف الحفارات ويتحرك فريق الإنقاذ ليحدد مكانه، ولم تكن هناك تلك الأجهزة الحديثة التي تصدر ذبذبات تحدد مصدر الصوت.



وقال أكثم خلال لقاء أجراه معه التليفزيون المصري من داخل المستشفى قائلا :"شعرت بالرعب كأني في قَبر، ظلام دامس وأتربة ولا صوت إلا أنين المصابين وصمت الموتى"، هكذا جاوب على سؤال عن مشاعره تحت الأنقاض.

وكشف أكثم خلال لقاءه عن سر نجاته وماذا حدث منذ لحظة الزلزال، حيث قال: "كنا على مائدة الغداء أنا وزوجتي "تنسيانا" وأمي وابنتي "سميرة"، وتقريبا انتهينا من الطعام وهممت بالذهاب لأحضر زجاجة البيبسي لابنتي التي طلبته مني، وفجأة سمعنا صوت طرقعة شديدة وهرولنا نختبئ تحت منضدة الطعام، ثم وجدنا أنفسنا نسقط كأننا في بئر عميقة، وسط ضراخ للجيران وأمي وزوجتي تصرخان أيضا واندفنا جميعا تحت الأنقاض".



وتابع قائلا: "كانت أمي أول من أسلمت روحها ثم ابنتي وبعدها زوجتي، حاولت أن أشجعهن للتماسك فقمت بتمزيق جزء من ملابسي، وكنت أبول على القماش وأعيد شرب البول، لكن أمي وزوجتي رفضتا أن تفعلا مثلي، وابنتي ظلت تطلب مني كوب البيبسي حتى فاضت روحها، كنت أنظر إليهن ولا أملك أن أفعل أي شيء".

زلزال 1992

لم يستمر زلزال 1992 سوى دقيقة واحدة فقط، ولكنها تسببت في مقتل أكثر من 1000 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح وتعرض الآلاف للتشريد.

وفي لحظة وقوع الزلزال، كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عاطف صدقي بهدف مناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية وأبرزها قضية تنامي أحداث العنف في صعيد مصر وتناولها تقرير لوزير الداخلية اللواء عبدالحليم موسى، إلا أن الوزراء هرعوا إلى فناء مبنى المجلس الذي يقع في أحد الشوارع الجانبية المواجه لشارع قصر العيني في وسط القاهرة واستخدموا أجهزة اللاسلكي الخاصة بوزارة الداخلية لمتابعة الموقف.