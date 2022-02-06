عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز مرقة يحيى حفلاً غنائيا فى ساقية الصاوى 20 فبراير

عزيز مرقة
عزيز مرقة

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي، يوم 20 فبراير الجاري على مسرح ساقية الصاوي بقاعة النهر، يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءاً .

وجاء سعر تذكرة الحفل حوالي 250 جنيهاً، ومن المقرر غناء عزيز مرقة خلال الحفل عدد من أغنياته مثل: هي، مين قالك، ما في منك، الحب الكبير، بنت قوية، تذكرتك، وآخرين.

وقد أحيا عزيز مرقة في الفترة الأخيرة حفلًا في مصر، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان Extra  Bass الغنائي التي أقيمت بحديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول، وحضرها عدد كبير من الجمهور.

txt

لأول مرة.. كليب أحلى وحدة يجمع عزيز مرقة وديسكو مصر

txt

عزيز مرقة يفتتح الجزء الأول من سلسلة حفلات Extra Bass.. الجمعة

وأحيا  الفنان الأردني عزيز مرقة في فقرات الدورة الأولى من مهرجان  Extra  Bass، وقدم خلالها أغاني الراز التي يمزج فيها موسيقى الراب والجاز مع الفن الشرقي.

و قد تواجد في ذلك الحفل أيضاً عدد من الفرق مثل: لفرقة ديسكو مصر وأوتوستراد، والمربع، ومسار إجباري.

وغنى عزيز خلال الحفل أغنية أحلى واحدة بمشاركة ديسكو مصر، حيث كان طرح الكليب الخاص بتلك الأغنية قبل ذلك الحفل بيومين، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز مرقة، توزيع موسيقى ديسكو مصر، وإخراج محمد ربيع، ومن إنتاج محمد جابر.

ساقية الصاوي ديسكو مصر مسرح ساقية الصاوي اغاني عزيز مرقة المطرب عزيز مرقة حفلات عزيز مرقة

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. انتشار للجيش الأوكراني على الحدود في اختراق للهدنة

سدادها نقدا يعرضك للغرامة.. 5 مدفوعات يلزم تحصيلها إلكترونيا

استعداداً لمواجهة بالميراس.. الأهلي يعود للتدريبات دون راحة في أبوظبي

الأهلي يستعيد نجوم المنتخب.. طائرة خاصة لنقل اللاعبين من الكاميرون إلى أبوظبي

نهائي أمم إفريقيا.. مكافأة "خيالية" تنتظر منتخب مصر حال الفوز على السنغال

"الداخلية" تنظم قافلة إنسانية لتوزيع مواد غذائية على سكان "أهالينا" بالسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

كيروش و4 نجوم.. غيابات بالجملة في صفوف منتخب مصر أمام السنغال

ميدو يوجه نصيحة خاصة لموسيماني قبل مواجهة بالميراس في نصف نهائي المونديال

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

أحمد السعدنى يكشف تعرضه للسحر في مسلسل "الكبريت الأحمر".. فيديو

زقاق المدق.. بثينة رشوان ومقارنتها بنهال عنبر: كل فنان له مذاق مختلف

معلمة الدقهلية تروي مأساتها.. تصدت للغش الجماعي فاعتدى عليها أولياء الأمور |فيديو

مصر والسنغال.. الفراعنة في مهمة جديدة لترويض أسود التيرانجا واستعادة اللقب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ