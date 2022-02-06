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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف ستقع بعد 72 ساعة حال بدء الغزو الروسي..وأمريكا وأوروبا تستعدان لموجة لاجئين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت محطة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة تعمل على اتخاذ الاستعدادات اللازمة لأزمات اللاجئين والمهاجرين واسعة النطاق التي قد تنشأ وسط تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المصدر أن الدول الأوروبية تناقش أيضًا تدفقات الإسكان والهجرة المحتملة للأوكرانيين المشردين الذين من المفترض أن يفروا إلى مناطق أوروبية أخرى.

وأفادت “فوكس” أيضًا، نقلاً عن مصادر بالكونجرس، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، عقد جلسة إحاطة مغلقة مع نواب لم يكشف عن أسمائهم، أبلغهم أن كييف ستقع في غضون 72 ساعة إذا شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

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ومن المرجح أن يؤدي الغزو الروسي إلى مقتل حوالي 15000 بين القوات الأوكرانية و4000 بين القوات الروسية.

وكان بعض المشرعين الأمريكيين قلقين من أن واشنطن لم تزود كييف بمساعدة عسكرية كبيرة وفي الوقت المناسب، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ.

ومع ذلك، رد مسئولو إدارة بايدن الحاضرين في الإحاطة بالقول إن المساعدة العسكرية من هذا العيار يمكن اعتبارها سببًا لمهاجمة أوكرانيا، حسبما ذكرت قناة “فوكس نيوز”.

ونفت روسيا مرارًا جميع الاتهامات بخططها لغزو أوكرانيا، وأعربت عن قلقها إزاء الأنشطة العسكرية للناتو التي تتعدى على حدودها. 

أمريكا واشنطن روسيا الدول الأوروبية الولايات المتحدة أوكرانيا بايدن الكونجرس

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