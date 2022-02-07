عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 8 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 8 فبراير فإن ذلك يعني أنه سيكون اليوم يومًا مزدحمًا جدًا للعاملين في المصالح الحكومية. سيكون عبء العمل عليك كثيرًا. يجب تجنب القيام بأي عمل على عجل اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السفر إلى الخارج للحصول على وظيفة ، هناك اليوم احتمال قوي للحصول على بعض الأخبار الجيدة. 

يمكن لرجال الأعمال الحصول على النتائج المتوقعة وبالحديث عن الحياة الشخصية ، سيكون جو منزلك جيدًا.  إذا كنت ترغب في التخطيط لمفاجأة زوجتك ، فإن اليوم هو يوم مناسب لها. 

لون الحظ: أبيض

نصيحة لمواليد 8فبؤاير

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد  8 فبراير، قائلة: في عام 2022 هناك احتمالية قوية للحصول على بعض الأخبار الجيدة المتعلقة بالعمل في النصف الثاني من اليوم وستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية.

حظك اليوم على المستوى العاطفي

 ستكون قادرًا على إعطاء الوقت الكافي لشريكك. سيكون اليوم يومًا رومانسيًا للغاية بالنسبة لك في مسألة الحب حاول أن تحافظ على سلوكك جيدًا مع أفراد الأسرة ، خاصة مع الأشقاء الأصغر سنًا ، فأنت تحاول أن تكون لطيفًا.

حظك اليوم على مستوى الصحة 

 

 إذا كنت مريضًا بالسكري ، يُنصح بتوخي المزيد من الحذر. ستكون صحة والديك جيدة و سوف تحصل على حبهم ودعمهم.

حظك اليوم على المستوى المهني 

 سيحقق رجال الأعمال بعض الأرباح. يمكن للأشخاص الذين يعملون في مجال النقل تحقيق مكاسب هائلة اليوم. 

عملك سوف يتقدم مرتين أسرع. سيكون اليوم باهظ الثمن من حيث المال. . ستكون الظروف في حياتك الشخصية أفضل من المعتاد. 

مولودا في يوم 8 فبراير 8 فبراير الأبراج حظك اليوم حظك اليوم على المستوى المهني

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

نشرة المرأة .. حظك اليوم ونصيحة الأبراج لك .. عدوى الالتهاب الرئوي عند الأطفال وأسبابها

ترشيحاتنا

توصية جديدة من المراكز الأمريكية بشأن لقاح كورونا

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. هذا العمل يحميك منها إذا استيقظت على الأذان

أبو الدهب: لاعبو المنتخب خاضوا البطولة بروح قتالية

اختصاصات صندوق تحيا مصر وفقا للقانون

في ذكرى وفاة نور الدمرداش..سر قبول كريمة مختار الزواج منه وسبب انفصاله عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ