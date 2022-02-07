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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

بمشاركة 150 طالبا.. "تعليم دمياط" تطلق المنتدى العلمي حول الإنترنت

صدى البلد

شارك نحو 150 طالبا وطالبة من مختلف المدارس الثانوية بمحافظة دمياط في منتدى علمي حول الإنترنت.

وذلك تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية عدم اختزال قضايا التعليم في مسألة العلم والمعرفة فقط، بل من المهم أن تهدف المنظومة التعليمية إلى بناء شخصية سوية وواعية تتمتع بمبادئ وثوابت وتُقدر قيمة العمل وروح الفريق، وتستطيع الحفاظ على أسرتها ووطنها، وتُدرك تحديات العصر وسبل التعامل معها.

ولأن شبكة الإنترنت نظام اتصالات عالمي وقناة معرفية هائلة الكم ومكتبة رقمية ضخمة تسمح بالاتصال مع مختلف الجهات، وساهمت بشكل هائل في ربط المجتمعات والأفراد متجاوزة بذلك كل الحدود، لذلك فإن شبكة الإنترنت أدت الي ظهور عالم جديد يعبر فيه الإنسان كل الحواجز والممنوعات لتزداد معرفته واطلاعه في شتى مجالات المعرفة وشئون الحياة،  حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط منتدى للطلاب على غرار منتدى شباب العالم  للتعرف على الاستخدام الأمثل للإنترنت ومميزاته وسلبياته من جميع النواحي وذلك من خلال اساتذة متخصصين.

وكانت فكرة المنتدى الأول لطلاب دمياط بعنوان ( سمات شخصية طالب الإنترنت بين الواقع والمأمول).

وذلك بحضور ومشاركة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم وم.عصام عمر رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة والدكتور محمد عماشة استاذ استخدامات الحاسب الآلي ووكيل كلية التربية النوعية جامعة دمياط  والدكتور وائل عبد القادر عوض استاذ علوم الحاسب وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور أشرف طلعت استاذ ورئيس اقسام الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر ومؤسس وعميد كلية الطب جامعة دمياط ومستشار رئيس الجامعة للشئون الصحية والوقائية ومكافحة العدوى واللواء دكتور محمد عبد الفتاح نائب مدير أمن دمياط والنقيب عبدالباري عوني عبدالباري والدكتور عطية الإمام أحمد القللي استاذ الأدب والحضارة الفرنسية وعميد كلية الآداب جامعة دمياط،  والنائب محمد الحصي عضو مجلس النواب وامين حزب مستقبل وطن بدمياط والنائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية والصحافة والاعلام.

وخلال المنتدى قام عمداء الكليات بالإجابة عن استفسارات طلاب المرحلة الثانوية، حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعي والانترنت وكيفية تنمية مهاراتهم الشخصية والكشف عن الطلاب الموهوبين فى مجال الكمبيوتر، بالإضافة الي عرض بعض المشروعات فى مجال الكمبيوتر والإنترنت لطلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط.

ووجه الدكتور خالد خلف مركز التطوير التكنولوجي بدمياط بعقد دورات في البرمجة للطلاب المشاركين في المنتدى.

وأعرب الحضور من الطلاب المشاركين والمشرفين وعمداء الكليات عن منتهى السعادة بفكرة المنتدى والهدف منها ومستوى الثقافة العامة لطلاب دمياط، مطالبين بتكرار هذا المنتدى لما حصلوا عليه من استفاده ومعلومات تساعدهم في الحياة العامة.

و تقديرا من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي سلم الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد الكلية شهادات التقدير للطلاب المشاركين بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفتاح نائب مدير أمن دمياط والنقيب عبدالباري عوني عبدالباري.

وفي ختام منتدى طلاب دمياط الأول، توجه الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بالشكر والتقدير للدكتورة منال عوض لرعايتها للمنتدى واللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط و اللواء دكتور نائب مدير الامن وعمداء الكليات المشاركين والطلاب والمشرفين ولإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بقيادة محمد قورة مدير الإدارة  ووديع الفيومي ومحمد الجحر ولمركز التطوير التكنولوجي بقيادة عادل شميس ولأسرة مدرسة اللوزي الثانوية بنات .

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دمياط التعليم مديرية التربية والتعليم جامعة دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم

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