الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وسجلت اللجنة 65 إصابة محلية بالفيروس، و40 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 46 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 872 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 106524 حالة مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة منذ يناير من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها رصدت 4 سلالات فرعية من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، مؤكدة أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة.

وذكرت الصحة العالمية أنها تراقب السلالات BA.1 و BA.2 و BA.3 وكلها تقع تحت مظلة المتحور "أوميكرون".

وأضافت أنها تتابع 4 سلالات فرعية لـ"أوميكرون"، بما في ذلك المتحور BA.2، الذي رصد في نحو 52 دولة في العالم.