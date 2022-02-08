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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 علاجات سريعة لرائحة الجسم الكريهة

رائحة
رائحة

يميل بعض الناس إلى الاعتقاد بأن نمو البكتيريا على الجلد هو الذي ينتج رائحة الجسم ، إلا أنه في المقابل تنتج رائحة الجسم عندما تكسر البكتيريا التي تعيش على الجلد البروتينات الموجودة في العرق إلى أحماض مختلفة. إليك وفقا لموقع برايت سايد كيفية التخلص من رائحة الجسم الكريهة ب3 علاجات سريعة تتوفر مكوناتها من مطبخك

1. زيت المريمية 

سوف تحتاجين
 

زيت المريمية العطري
ماء

ما عليك القيام به


-يمكن تخفيف زيت المريمية بالماء ورشه مباشرة على بشرتك ويمكنك أيضًا نقع المريمية الجافة في الماء الساخن واستخدام هذا الماء على المناطق المعرضة للعرق في جسمك. 

-مع ذلك ، لا ينبغي استخدام هذا الزيت في المناطق الحساسة من الجسم ويمكن استخدام هذه الوصفة  بشكل منتظم.

تساعد الطبيعة المضادة للبكتيريا للمريمية على محاربة البكتيريا الموجودة على الجلد مع ترك رائحة لطيفة وراءها .

 

2. خل التفاح

 

سوف تحتاجين
 

خل حمض التفاح
كرات القطن
ماء (اختياري)


ما عليك القيام به


-يمكن وضع خل التفاح مباشرة على الإبطين وأجزاء الجسم الأخرى باستخدام كرة قطنية وبدلاً من ذلك ، -يمكن خلط نصف كوب من خل التفاح مع كوب واحد من الماء واستخدامه كمزيل للعرق.
نظرًا لأن هذا بديل طبيعي لمزيلات العرق التي يتم شراؤها من المتاجر ، فيمكن استخدامه بشكل منتظم وفقًا لمتطلباتك 

نظرًا لكونه حمضيًا بطبيعته ، يُعرف خل التفاح بقدرته على قتل ومنع تكوين البكتيريا ، والتي بدورها يمكن أن تمنع حدوث رائحة كريهة للجسم .

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3. ملح ابسوم


ماذا تحتاجين 


ملح إنجليزي
ماء ساخن
 

ما عليك القيام به


املأ حوض الاستحمام أو الجاكوزي بالماء الساخن وصب حوالي 2 إلى 3 أكواب من ملح إبسوم فيه.
ويمكنك انقع جسمك في الحمام والاسترخاء  ويمكنك تجربة هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.


يعد ملح إبسوم مضاد للأكسدة ومن المعروف أنه يزيل سموم الجسم. كما أنه يساعد أجسامنا على إنتاج هرمون يسمى السيروتونين ، مما يساعده على الاسترخاء.

 تعمل خصائص ملح إبسوم على تخفيف التوتر وهذا بدوره يقلل من إفراز العرق ، وبالتالي القضاء على الرائحة الكريهة من أجسامنا.

البكتيريا نمو البكتيريا على الجلد العرق رائحة الجسم رائحة الجسم الكريهة

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