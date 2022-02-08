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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

جمال ياقوت: نحاول نقل التكنولوجيا الجديدة في العالم للمسرح المصري

صدى البلد

تحدث الدكتور جمال ياقوت، رئيس المهرجان الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر بمصر، وقال إن النسخة الجديدة من المهرجان لهذا العام مخصصة للتدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة بالعالم للمسرح المصرى.

ورش تدريبية

وأضاف ياقوت - فى مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن العمل بدأ على الدورة القادمة للمهرجان والتى ستكون من ١ إلى ١١ سبتمبر لهذا العام وتم حجز المسارح للمهرجان القادم، وتحديد محور الدورة الجديدة وهو "التجريب والتطور التكنولوجى"، موضحًا أنه يتم تجهيز عدد من المشروعات الخاصة بالورش التدريبية والعروض والندوات اعتمادا على هذا المحور.

تقنيات متقدمة

وأشار الدكتور ياقوت إلى أنه تم البدء في وضع أسس نادى المسرح التجريبى والذى تم وضع حجر أساسه الدورة الماضية وقدم ٨ عروض منه فى بني سويف والمنيا وبورسعيد ودمياط ووادى النطرون وكفر شكر والجيزة، مشيرا إلى أنه من المتصور أن يكون لهذا المشروع تأثير أكبر الدورة القادمة للمهرجان على مستوى الكم والكيف، وسيكون أكثر تأثيرا وسيتم إرسال مجموعة من المدربين الأكفاء فى مجال التطور والعمل التكنولوجى لعناصر العرض المختلفة مثل الصوت والصورة وكل التقنيات المسرحية التى تعتمد على تقنيات متقدمة وسيتم إرسال ورش تدريبية بأماكن كثيرة جدا لكل المحافظات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وأنه كقامة فنية كبيرة متحمس جدا لهذا المشروع.

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آلية تعامل 

كما أشار إلى أن هناك مفاجآت جديدة فى مجال الكتابة للمسرح، مؤكدا أنه لا يوجد أزمة في مجال التأليف المسرحى ولكن هى أزمة تخص التعامل مع التأليف المسرحى “المؤلفين موجودون ولكن نحتاج لآلية التعامل بشكل جيد للبحث عنهم بشكل فنى منظم”.

وأضاف ياقوت أن العمل يتم حاليا على بحث محاور الندوات الجديدة المزمع عقدها، تحت العنوان الكبير وهو التطور التكنولوجى والدورة القادمة سترتبط بالتطبيقية والعملية أكثر ما ترتبط بالجوانب النظرية. 


يذكر أن مهرجان المسرح التجريبى قد انطلق فى الفترة من ١٤ إلى ١٩ ديسمبر من العام الماضى، وقد تولى الدكتور جمال ياقوت رئاسة المهرجان الدولى للمسرح التجريبي والمعاصر عقب قرار تكليف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتوليه رئاسة المهرجان.

وجمال ياقوت هو الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ومعهد فنون الطفل بأكاديمية الفنون، وتولى رئاسة المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر خلفا للدكتور علاء عبد العزيز الذى اعتذر عنه، وذلك اعتبارا من الدورة الثامنة والعشرين.

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