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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعلن الشاعر تامر حسين عن وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب "حسين":البقاء والدوام لله  وفاة والدة أخى وصديقى المُلحن عمرو مصطفى  الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة أمين.

وكان قد نشر الملحن عمرو مصطفي، صورة برفقة النجمة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب عمرو مصطفى مشوقاً جمهوره من خلال صورتيهما: "مع النجمة الذهبية nawalelzoghbi ترقبوا".

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يذكر أن عمرو مصطفى أعلن مؤخرا عن تعاونه مع أيتن عامر لتقديم عمل فني غنائي جديد بعد نشره لصورة تجمعها عبر حسابه علي إنستجرام معلقا عليها: “قريب مشروع جديد مع صوت متمكن جدا أيتن عامر”.


يأتى هذا التعاون بعد أن أحدثت النجمة أيتن عامر حلة من البهجة  بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، تغني فيه أغنية عيونه دار للمطرب تامر حسني، ليقوم الأخير بتحيتها على أدائها وأعاد نشر الفيديو ولكن بتقديم الموسيقى التصويرية له.

تامر حسني الملحن عمرو مصطفى الموسيقى التصويرية الشاعر تامر حسين اللبنانية نوال الزغبي

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