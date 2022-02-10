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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مخاطر الطلاق .. موضوع خطبة الجمعة غدًا

شعائر خطبة وصلاة
شعائر خطبة وصلاة الجمعة

يؤدي الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، شعائر خطبة وصلاة الجمعة غدا، الموافق 11 من فبراير 2022، الجمعة الثانية من شهر رجب لعام 1443هـ، وذلك تحت عنوان: "مخاطر الطلاق" بالمسجد الكبير مجريا أشمون المنوفية. 

وتبدأ شعائر خطبة وصلاة الجمعة، التي تذاع عبر فضائية القناة الأولى وعدد من القنوات الفضائية وإذاعة القرآن الكريم بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ طه النعماني، يعقبها خطبة مخاطر الطلاق والتي يلقيها الدكتور أشرف فهمي.

شعائر خطبة وصلاة الجمعة

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة وصلاة الجمعة الـ 10 رجب 1443هـ  الموافق 11 فبراير 2022م، والتي جاءت تحت عنوان : "مخاطر الطلاق". 

وشددت وزارة الأوقاف في بيان لها على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

وزير الأوقاف يكلف الدكتور أشرف فهمي موسى بإلقاء خطبة الجمعة القادمة

الأوقاف: "مخاطر الطلاق" موضوع خطبة الجمعة القادمة

 

القافلة الدعوية المشتركة

وتنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف صباح غدٍ الجمعة  إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة، وتضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع خطبة وصلاة الجمعة : "مخاطر الطلاق".

وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ السيد محمد السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم - التوحيد

2. الشيخ عمر أبو النجا محمد علي - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - أحباب الرسول (صلى الله عليه وسلم)

3. د محمد محمود خليفة - عضو مكتب الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية - صهيب الرومي

4. الشيخ عماد محمد أحمد بدر - واعظ أول بمنطقة وعظ القليوبية - الإخلاص

5. الشيخ حسام محمود بيومي - مدير إدارة شئون الخطباء والواعظات - حسن الخلق

6. الشيخ السيد شعبان علي محمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - أبو بكر الصديق

7. الشيخ أحمد محمد عبد العال - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - السيدة مريم

8. الشيخ عبد التواب حسين مهدي حسن - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - سيد المرسلين

9. الشيخ سمير فوزي عبد الله - عضو المركز الإعلامي - عباد الرحمن

10. الشيخ محمد شحات محمود حسانين - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة – الهداية

للحد من ظاهرة الطلاق

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمقر دار الإفتاء، نهاية ديسمبر الماضي، حيث دار نقاش موسع حول مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه ، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه ، والأحكام الفقهية المتعلقة به.

وقد انتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من : الدكتور أيمن أبو عمر ، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، وذلك للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي، وكذلك تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.

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