ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أفضل طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأشخاص.

وما يجعل الأشخاص يبحثون عن طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات لأنها من أكثر الطرق الآمنة صحيا ولا تعرض للجسم للمعاناة من بعض الأضرار الجانبية التى تسببها الأدوية والمسكنات.



ويرغب الأشخاص فى معرفة عدة طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات للتمكن من اختيار أكثر الطرق المناسبة لهم وأفضلها لحالتهم.

نعرض لكم عدة طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات تتنوع بين العادات والأطعمة وبعض التمارين البسيطة التى تساعد فى علاج الصداع.



طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

هناك العديد من الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتخفيف الألم دون الذهاب إلى الطبيب.

جرب الكمادات الباردة

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع كمادات باردة على جبهتك، ويمكن لمكعبات الثلج الملفوفة في منشفة أو كيس من الخضراوات المجمدة أو حتى الاستحمام البارد أن تخفف الألم واحتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة

إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأس، و إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية ، فامسك بقطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة.

خفف الضغط على فروة رأسك

إذا كان ذيل الحصان مشدودًا جدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صداع ويمكن أن تحدث صداع الضغط الخارجي من خلال ارتداء قبعة أو عصابة رأس أو حتى نظارات سباحة ضيقة جدًا.



خفت الأضواء

يمكن للضوء الساطع أو الخفقان حتى من شاشة الكمبيوتر أن يسبب الصداع النصفي، إذا كنت عرضة لها، فقم بتغطية نوافذك بالستائر المعتمة أثناء النهار، وارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق.

يمكنك إضافة شاشات مضادة للوهج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدام مصابيح الفلورسنت ذات طيف ضوء النهار في تركيبات الإضاءة الخاصة بك.

أضرار الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة

حاول ألا تمضغ

يمكن أن يؤذي مضغ العلكة ليس فقط فكك بل رأسك وينطبق الشيء نفسه على مضغ أظافرك أو شفتيك أو خديك من الداخل أو أشياء يدوية مثل الأقلام.

تجنب الأطعمة المقرمشة واللزجة وتأكد من تناول قضمات صغيرة وإذا كنت تطحن أسنانك في الليل، اسأل طبيب أسنانك عن واقي الفم، هذا قد يحد من صداعك في الصباح الباكر.



السوائل

اشرب الكثير من السوائل ويمكن أن يسبب الجفاف صداعًا أو يزيد الأمر سوءًا.

احصل على القليل من الكافيين

تناول بعض الشاي أو القهوة أو شيء يحتوي على القليل من الكافيين، إذا حصلت عليه مبكرًا بعد أن بدأ الألم، فقد يخفف من آلام الصداع ويمكن أن يساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين على العمل بشكل أفضل، فقط لا تشرب كثيرًا لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا من الصداع.

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تدرب على الاسترخاء

سواء كانت تمارين الإطالة أو اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء التدريجي للعضلات ، فإن تعلم كيفية الاسترخاء عندما تكون في منتصف الصداع يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، وقد تتحدث مع طبيبك عن العلاج الطبيعي إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية في رقبتك.

يوجا

جرب التدليك

تستطيع فعلها بنفسك و يمكن أن يساعد تدليك جبهتك ورقبتك وصدغيك لبضع دقائق في تخفيف صداع التوتر الذي قد ينتج عن الإجهاد أو قم بالضغط اللطيف والمتناوب على المنطقة المؤلمة.

خذ بعض الزنجبيل

وجدت دراسة حديثة أن تناول الزنجبيل بالإضافة إلى مسكنات الألم المنتظمة التي لا تستلزم وصفة طبية ، يخفف الألم لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي في غرفة الطوارئ، ووجد آخر أنه يعمل تقريبًا مثل أدوية الصداع النصفي التي تصرف بوصفة طبية، ويمكنك تجربة مكمل أو تحضير بعض الشاي.



طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات فى المنزل

نعرض لكم عدة طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات فى المنزل وبمواد طبيعية ، أبرزها:

خذ بعض المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن مهم ضروري لوظائف لا حصر لها في الجسم بما في ذلك التحكم في نسبة السكر في الدم ونقل الأعصاب، ومن المثير للاهتمام أن المغنيسيوم وثبت أنه علاج آمن وفعال للصداع.

تشير الدلائل إلى أن نقص المغنيسيوم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر ، مقارنة بمن لا يعانون منه

أظهرت الدراسات أن العلاج بـ 600 مجم من سترات المغنيسيوم عن طريق الفم يوميًا ساعد في تقليل وتيرة وشدة الصداع النصفي، ومع ذلك فإن تناول مكملات المغنيسيوم يمكن أن يسبب آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال لدى بعض الأشخاص ، لذلك من الأفضل البدء بجرعة أصغر عند علاج أعراض الصداع.

مغنيسيوم

الحد من الكحول

في حين أن تناول مشروب كحولي قد لا يسبب صداعًا لدى معظم الأشخاص، فقد أظهرت الدراسات أن الكحول يمكن أن يسبب الصداع النصفي في حوالي ثلث أولئك الذين يعانون من الصداع المتكرر

وثبت أن الكحول يسبب التوتر والصداع العنقودي لدى العديد من الأشخاص وإنه موسع للأوعية الدموية ، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية ويسمح للدم بالتدفق بحرية أكبر وقد يسبب توسع الأوعية الصداع لدى بعض الناس، في الواقع ويعد الصداع من الآثار الجانبية الشائعة لموسعات الأوعية الدموية مثل أدوية ضغط الدم .

بالإضافة إلى ذلك يعمل الكحول كمدر للبول مما يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والشوارد من خلال كثرة التبول،و يمكن أن يؤدي فقدان السوائل هذا إلى الجفاف ، والذي يمكن أن يسبب أو يزيد من حدة الصداع .

النوم

يمكن أن يكون الحرمان من النوم ضارًا بصحتك من نواحٍ عديدة وقد يتسبب في حدوث الصداع لدى بعض الأشخاص ووجدت دراسة مقارنة حديثة أن أولئك الذين حصلوا على قسط أقل من النوم يعانون من صداع متكرر وشديد، ومع ذلك فقد ثبت أن الحصول على قسط كبير من النوم يؤدي إلى حدوث الصداع ، مما يجعل الحصول على القدر المناسب من الراحة أمرًا مهمًا لمن يبحثون عن الوقاية الطبيعية من الصداع .

للحصول على أقصى قدر من الفوائد ، استهدف الحصول على "بقعة جميلة" من سبع إلى تسع ساعات من النوم في الليلة

النوم

تجنب أطعمة الهيستامين

الهيستامين مادة كيميائية توجد بشكل طبيعي في الجسم وتلعب دورًا في الجهاز المناعي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي ويوجد في بعض الأطعمة مثل الجبن القديم والأطعمة المخمرة والبيرة والنبيذ والأسماك المدخنة واللحوم المعالجة.

تشير الدراسات إلى أن تناول الهستامين قد يسبب الصداع النصفي لدى أولئك الذين لديهم حساسية تجاهه.

بعض الناس غير قادرين على إفراز الهيستامين بشكل صحيح لأنهم يعانون من خلل في وظيفة الإنزيمات المسؤولة عن تكسيره وقد يكون قطع الأطعمة الغنية بالهيستامين من النظام الغذائي استراتيجية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الصداع المتكرر .

استخدم الزيوت العطرية

الزيوت الأساسية هي سوائل عالية التركيز تحتوي على مركبات عطرية من مجموعة متنوعة من النباتات ولها العديد من الفوائد العلاجية وغالبًا ما تستخدم موضعيًا ، على الرغم من أنه يمكن تناول بعضها.

تساعد زيوت النعناع والخزامى الأساسية بشكل خاص في حالة الصداع وثبت أن تطبيق زيت النعناع العطري على الصدغ يقلل من أعراض صداع التوتر، وفي الوقت نفسه فإن زيت اللافندر فعال للغاية في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفة العليا واستنشاقه .

فوائد-زيت-اللافندر

جرب فيتامين ب المركب

فيتامينات ب هي مجموعة من المغذيات الدقيقة القابلة للذوبان في الماء والتي تلعب العديد من الأدوار المهمة في الجسم، على سبيل المثال يساهمون في تخليق الناقل العصبي ويساعدون في تحويل الطعام إلى طاقة وقد يكون لبعض فيتامينات ب تأثير وقائي ضد الصداع.

أظهرت العديد من الدراسات أن مكملات فيتامين ب مثل الريبوفلافين ب 2، وحمض الفوليك، وب 12 ، والبيريدوكسين ب 6 قد تقلل من أعراض الصداع وتحتوي فيتامينات ب المركب على جميع فيتامينات ب الثمانية وهي طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لعلاج أعراض الصداع بشكل طبيعي.

تعتبر فيتامينات ب آمنة لتناولها بشكل منتظم ، لأنها قابلة للذوبان في الماء وأي فائض سيتم التخلص منه عبر البول

حمية الإقصاء

تشير الدراسات إلى أن عدم تحمل الطعام يمكن أن يؤدي إلى الصداع لدى بعض الأشخاص وتختلف من شخص لأخر وتعد الجبن ، والكحول ، والشوكولاتة ، والحمضيات ، والقهوة من أكثر مسببات الطعام شيوعًا عند الأشخاص المصابين بالصداع النصفي

في إحدى الدراسات الصغيرة ، أدى اتباع نظام غذائي للإقصاء لمدة 12 أسبوعًا إلى تقليل عدد حالات الصداع النصفي التي يعاني منها الأشخاص. بدأت هذه التأثيرات عند علامة الأربعة أسابيع .

الشاي أو القهوة

قد يؤدي احتساء المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين ، مثل الشاي أو القهوة إلى الشعور بالراحة عند الشعور بالصداع ويحسن الكافيين المزاج ويزيد من اليقظة ويضيق الأوعية الدموية ، وكل ذلك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أعراض الصداع كما أنه يساعد على زيادة فعالية الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الصداع ، مثل إيبوبروفين وأسيتامينوفين

ومع ذلك فقد ثبت أيضًا أن انسحاب الكافيين يسبب الصداع إذا تناول الشخص كميات كبيرة من الكافيين بانتظام وتوقف فجأة.

جرب الوخز بالإبر

الوخز بالإبر هو أسلوب من أساليب الطب الصيني التقليدي يتضمن إدخال إبر رفيعة في الجلد لتحفيز نقاط معينة في الجسم وتم ربط هذه الممارسة بتقليل أعراض الصداع في العديد من الدراسات.

وجدت دراسة أخرى أن الوخز بالإبر كان أكثر فعالية وأمانًا من توبيراميت ، وهو دواء مضاد للاختلاج يستخدم لعلاج الصداع النصفي المزمن .



تجنب الروائح القوية

يمكن أن تتسبب الروائح القوية مثل العطور ومنتجات التنظيف في إصابة بعض الأفراد بالصداع ويُطلق على فرط الحساسية للروائح اسم رهاب التناضح وهي شائعة عند المصابين بالصداع النصفي المزمن وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون حساسًا للروائح ، فإن تجنب العطور ودخان السجائر والأطعمة ذات الرائحة القوية قد يساعد في تقليل فرصتك في الإصابة بالصداع النصفي .

جرب العلاج بالأعشاب

بعض الأعشاب بما في ذلك الينسون والبوتربور قد تقلل من أعراض الصداع والأقحوان هو نبات مزهر له خصائص مضادة للالتهابات.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات الأقحوان بجرعات 50-150 مجم يوميًا قد يقلل من تكرار الصداع، ومع ذلك فشلت دراسات أخرى في العثور على فائدة

يعتبر الينسون بشكل عام آمنًا إذا تم تناوله بكميات موصى بها، ومع ذلك يجب اختيار الاعشاب من اماكن موثوقة لأن الأنواع المخزنة بشكل سئ ضارة.

تجنب المواد الحافظة

تعتبر النترات والنتريت من المواد الحافظة الغذائية الشائعة المضافة إلى عناصر مثل النقانق والنقانق لإبقائها طازجة عن طريق منع نمو البكتيريا وثبت أن الأطعمة التي تحتوي عليها تسبب الصداع لدى بعض الأشخاص.

رشفة بعض شاي الزنجبيل

يحتوي جذر الزنجبيل على العديد من المركبات المفيدة ، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 100 شخص يعانون من الصداع النصفي المزمن أن 250 ملج من مسحوق الزنجبيل كانت فعالة مثل دواء الصداع التقليدي سوماتريبتان في تقليل آلام الصداع النصفي

علاوة على ذلك ويساعد الزنجبيل في تقليل الغثيان والقيء والأعراض الشائعة المرتبطة بالصداع الشديد ويمكنك تناول مسحوق الزنجبيلعلى شكل كبسولة أو صنع شاي قوي مع جذر الزنجبيل الطازج.

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احصل على بعض التمارين

واحدة من أبسط الطرق لتقليل وتيرة الصداع وشدته هي ممارسة النشاط البدني وعلى سبيل المثال وجدت دراسة أجريت على 91 شخصًا أن 40 دقيقة من ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة ثلاث مرات في الأسبوع كانت أكثر فاعلية من تقنيات الاسترخاء في تقليل وتيرة الصداع ولكن إحدى أسهل الطرق هي ببساطة زيادة عدد الخطوات التي تقوم بها على مدار اليوم.



كيفية علاج الصداع بالرياضة

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة كيفية علاج الصداع بالرياضة حيث أنه من المعروف أن الصداع ينتج عن المعاناة من مشكلة صحية أخرى فى الجسم كما أن الجميع يعلم أن الرياضة تحسن الصجة الانسان وتساعد فى علاج بعض الأمراض بشرط أن تكون تحت إشراف المختصين ومن هنا تساهم الرياضة فى علاج سبب المعاناة من الصداع .

كما أن الرياضة تعمل على تحسن الدورة الدموية وتدفق الدم للجسم مما يساعد فى وصول الدم كميات كافية لمكان الصداع فى الرأس ومن ثم يزول.

وتعمل الرياضة بشكل اخر فى علاج الصداع الفوري من خلال ممارسة التدليك أو المساج حيث يأخذ المعالجون الفيزيائيون تاريخًا شاملاً لفهمك بشكل أفضل ومصدر الصداع الذي تعاني منه ، ثم يحددون خطة العلاج والتمارين الرياضية التي تناسبك بشكل أفضل.



وتمارين اليوجا والاسترخاء تعمل على علاج صداع خاصة النوع الناتج عن التوتر بشكل خاص بالإضافة إلى تقليل الألم وتحسين نوعية حياتك بشكل عام و تساعد في تقليل شدة وتكرار الصداع.

المصادر:

webmd

healthline