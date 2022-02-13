محمود طاهر: النصب العقاري آفة السوق المصري .. و12 خطوة لتفاديه

قال المهندس محمود طاهر عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ظاهرة النصب العقاري ستظل مسمار في نعش قطاع الاستثمار العقاري، مؤكدا أن الشركات العقارية الجادة في السوق والتي تمتلك الخبرة وسابقة الأعمال والملائة المالية هي الأساس في تحقيق كيان للقطاع العقاري المصري وتحقيقه نجاحاً في مدن الجيل الرابع وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال طاهر، إن البقاء للاكفأ في السوق العقاري حالياً، مشيرا إلى أن الرؤية والوصول للقمة هو أسلوب الشركات التى ترغب فى البقاء بالسوق العقارى وتحقيق تنمية حقيقية، أما الشركات التى يكون هدفها الأول الأخير هو جمع المال، من خلال أساليبها التقليدية، فأصبح لا مكان لها فى السوق المصرى حاليا، فالعميل أصبح أكثر وعيا عن فترات سابقة، وليس من السهل النصب عليه من خلال وهم العروض المزيفة وغير الحقيقية.

وحدد محمود طاهر عضو غرفة التطوير العقاري، عدد من النصائح حتى لا يقع المواطنين فريسة سهلة للنصب العقاري كالتالي:

1- الشركات الجادة دائما يكون لديها سابقة اعمال ومشروعات وتسليمات وصاحبه تأريخ وإسم.

2- اذهب للشركة ذات السمعة الطيبة التى توفى بوعودها ولها سابقة أعمال معروفة وقامت بتسليمها.

3- اعرف شركتك جيداً بالتعرف على تاريخ الشركة وسمعتها من حيث الالتزام بمواعيدها فى التسليم وما قامت به من مشاريع.

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4- احصل على نسخة ضوئية من مستندات الشركة لأرض المشروع ونسخة من تعاقداتها للتنفيذ واحصل على نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية.

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5- اعرف ملاك الشركة وطاقمها الإدارة والتنفيذى على أساس أن هذا الأمر يفيد للتعرف على الشركات الموثوقة التى تستند على ملاك من أصحاب السمعة الطيبة من المجتمع.

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6- قم بزيارة المشروع والمقر الرئيسى للشركة التى ستتعاقد معها على أن تكون هذه الزيارات دورية لمتابعة تطورات المشروع وفق برنامج التنفيذ المتفق عليه، ويجب مراجعة الشركة فور رصد أية عمليات تأخير أو انحراف فى التنفيذ لأن الرصد المبكر قد يحمى جزءاً أو كل أموالك المدفوعة.

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7- راجع الجهة الإدارية للتأكد من ثبوتية ما تقدمه الشركة من معلومات أو مستندات حتى لا تقع فى المحظور.

8- استعن بقانونى لمراجعة العقود المبرمة بينك وبين الشركة لضمان التمتع بحقولك الكاملة ووضوح التزاماتك.

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9- لا «تنساق» وراء الإغراءات غير المعقولة والوعود البراقة التى تشمل إمكانية تقديم جوائز نقدية وعينية، لأن هذه الجوائز ربما تكون البداية لجر المزيد من الزبائن.