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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التموين ومحافظ أسيوط يتفقدان فرع المصرية لتجارة الجملة للاطمئنان على توافر السلع

وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ أسيوط يتفقدان إحدى فروع الشركة المصرية

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي استعدادا لشهر رمضان، فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور وليد الشربيني، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، ومحمد خلف، مدير فرع الشركة المصري لتجارة الجملة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. 

وتفقد الوزير والمحافظ المجمع الاستهلاكي للاطمئنان على توافر جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات بأسعار مناسبة للمواطنين. 

ووجه الوزير مدير الفرع بعمل حصر يومي لجميع السلع المستهلكة لاستبدالها بسلع جديدة لتوفير السلع بشكل يومي للمواطنين للقضاء على جشع بعض التجار، كما تم المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به، وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين، وكذلك منافذ مشروع جمعيتي، والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي. 

وأكد وزير التموين أن هناك دعمًا من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة السوداني بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.  

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تتميز بوجود (68) مكتبا تموينيا، منها 17 مكتبا مطورا (نموذجي) بجميع مراكز المحافظة الإدارية، كما يوجد بها (1358) بقالا تموينيا، و564 فرعا من فروع مشروع جمعيتي والتي توفر المواد والسلع الغذائية المدعمة للمواطنين. 

ولفت إلى وجود 1904 مخابز بلدية بقرى ومراكز المحافظة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لجميع المخابز بالمحافظة ما يعادل 55 مليون رغيف يومي. 

وأشاد بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم جميع أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها، بحيث تناسب جميع المستويات، وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لجميع المواطنين، مثمنًا جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في جميع المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من جميع السلع بالجودة والأسعار المناسبة.

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