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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التحذير من عودة الإيبولا ..كل ما يجب معرفته عن الفيروس القاتل

الإيبولا
الإيبولا

كشفت دراسة جديدة أن فيروس الإيبولا القاتل أن هناك إمكانية كبيرة لعودته مرة أخرى لمن سبقت لهم الإصابة به حيث يظل الفيروس متواجدةا في أجسام المرضى حتى بعد التعافي. 

نكشف لكم أهم المعلومات عن  فيروس الإيبولا  ومن بينها الأعراض وطرق الانتشار وذلك وفقا لما جاء في موقع “ NHS” .

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أعراض فيروس إيبولا:

 

حرارة عالية
صداع 
آلام المفاصل والعضلات
التهاب  الحلق
ضعف شديد في العضلات
تبدأ هذه الأعراض فجأة ، بعد يومين إلى 21 يومًا من الإصابة بالعدوى، ويمكن أن يتبع ذلك الإسهال والمرض والطفح الجلدي وآلام المعدة وانخفاض وظائف الكلى والكبد و قد تسبب العدوى بعد ذلك نزيفًا داخليًا وكذلك نزيفًا من الأذنين أو العينين أو الأنف أو الفم.
عدوى.

كيف ينتشر الإيبولا


ينتشر مرض فيروس الإيبولا من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو أعضاء شخص أو حيوان مصاب بالعدوى، على سبيل المثال يمكن أن تنتشر عن طريق:

- لمس جسم شخص ظهرت عليه الأعراض أو توفي مؤخرًا بسبب المرض
تنظيف سوائل الجسم (الدم ، البراز ، البول أو القيء) أو لمس الملابس المتسخة لشخص مصاب - يمكن للفيروس أن يعيش لعدة أيام خارج الجسم
لمس الإبر غير المعقمة أو المعدات الطبية المستخدمة في رعاية الشخص المصاب
ممارسة الجنس مع شخص مصاب دون استخدام الواقي الذكري ،تظهر الدراسات أن آثار الإيبولا قد تبقى في السائل المنوي لعدة أشهر بعد الشفاء
التعامل مع أو تناول "لحوم الطرائد" النيئة أو غير المطبوخة جيدًا
لا يمكن الإصابة بالإيبولا من خلال الاتصال الاجتماعي الروتيني ، مثل المصافحة ، مع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

علاج الإيبولا


لا يوجد حاليًا علاج أو لقاح مرخص لمرض فيروس الإيبولا ، على الرغم من تطوير واختبار اللقاحات والعلاجات الدوائية.

يجب عزل أي منطقة يحدث فيها تفشي على الفور ، ويجب معالجة الأشخاص المصابين بالعدوى في عزلة في العناية المركزة.

الجفاف شائع ، لذلك يمكن إعطاء السوائل مباشرة في الوريد ويجب أيضًا الحفاظ على مستويات الأكسجين في الدم وضغط الدم عند المستوى الصحيح ، ودعم الأعضاء أثناء مقاومة جسم الشخص للعدوى.

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية تجنب ملامسة سوائل الجسم للمريض المصاب باستخدام معدات الحماية مثل القفازات والعباءة والقناع.

غالبًا ما يكون مرض فيروس الإيبولا مميتًا ، حيث يموت شخص واحد من كل شخصين بسبب المرض وكلما أسرعت في رعاية الشخص ، كانت فرصته في البقاء على قيد الحياة أفضل.

منع فيروس الإيبولا


خطر الإصابة بمرض فيروس الإيبولا أثناء السفر في إفريقيا ضئيل. ومع ذلك ، يجب عليك اتباع هذه الاحتياطات البسيطة لتقليل خطر الإصابة بعدوى خطيرة:

اغسل يديك بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون - استخدم فرك اليدين بالكحول إذا لم يتوفر الصابون
تأكد من غسل الفاكهة والخضروات وتقشيرها قبل تناولها
تجنب الاتصال الجسدي مع أي شخص لديه أعراض محتملة للعدوى
لا تتعامل مع الحيوانات النافقة أو لحومها النيئة

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