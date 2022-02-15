أودي R8 المعدلة في مواجهة تسلا موديل S بلايد |فيديو

تمتلك شركة أودي الالمانية اسطول ضخم من السيارات القوية حول العالم ومنها النسخة R8، بينما استطاعت شركة تسلا أن تحتل مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية ايضا نسبة إلى اصداراتها القوية، والتي تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي.

بينما نشرت قناة Hoonigan المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، لاثنين من الإصدارات القوية وهم تسلا موديل S بلايد اثناء مواجهتها لنسخة الصانع الألماني أودي R8 ولكن بعد أن تمتعت السيارة المشاركة ببعض التعديلات الخاصة.

القدرات الفنية للوحوش المشاركة في هذا السباق

تضم السيارة تسلا موديل S بلايد محرك كهربائي ثلاثي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 1020 حصانا، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 322 كيلومتر في الساعة، وبطارية بسعة 130 كيلوواط/ساعة.

ويصل مدى السير للنسخة القياسية إلى 628 كم، ومن خلال الامكانيات الفنية المقدمة داخل السيارة فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.1 ثانية.

أما عند القدرات الفنية الخاصة بالنسخة المعدلة من أودي R8، فزودت بمحرك من 10 اسطوانات طراز V، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 1700 حصانا، مما يجعلها منافس شرس للنسخة تسلا بعد هذه التعديلات الفريدة، مع نظام الدفع الكلي " أودي كواترو"، ولكن تأتي اودي بوزن اخف بمقدار 498 كجم، بالمقارنة من تسلا الاتي تزن كليًا 2.189 كيلوجرام.

ومن خلال هذه القدرات الفنية المميزة لتلك النسختين، تعالت اصوات المحركات لتشهد انطلاقة تنافسية، مع الكثير من الأحداث الخاصة بهذه المجريات المثيرة والتي سوف نشاهدها في هذا المقطع.