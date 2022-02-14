الناقد اللاذع أعمى.. تعليق جديد من منى زكي بعد أزمة أصحاب ولا أعز

نشرت منى زكي تعليقا جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توجه فيه رسالة قوية الى النقاد الذين هاجموها.

وقالت منى زكي: "الناقد اللاذع الذي يوجه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم.. لا يرى نفسه وأحيانًا يكون أعمى عن أخطائه.

منى زكى

وأضافت منى زكي: من الأفضل أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها في المرآة، ويكون صريحًا وواضحًا مع نقاط ضعفه، قبل اتهام الآخرين بما يعتقده خطأ من وجهة نظره.

وكتبت منى زكي منشورا قديما -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- تفاعل معه متابعوها ومحبوها.

وقالت منى زكي في منشورها الذي كتبته بالإنجليزية: «الضغط يجعلك تعتقد أن كل شيء يجب حدوثه الآن، والإيمان يؤكد لك أن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب».

أصحاب ولا أعز في مرمى النقد

وسادت حالة الجدل على موقع تويتر، حول منى زكي ، وباقي أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، ما بين مهاجمين للفنانة وفيلمها لجرأة جزء من المشاهد، وإلقاء الضوء على المثلية الجنسية، وفي الناحية الأخرى، رأى البعض أن أبطال الفيلم استطاعوا تجسيد أدوارهم باحتراف.

دبلجة فيلم أصحاب ولا أعز

وأعلنت منصة Netflix عن عرض أول أفلامها العربية في 2022 وهو فيلم "أصحاب ولا أعز" للفنانة منى زكي وإياد نصار.

ونشرت الصفحة الرسمية لـNetflix عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الملصق الدعائي ويظهر فيه أبطال العمل بجانب منى زكي وإياد نصار وهم عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

وأبرز موقع ديدلاين الأمريكي، مشاركة الممثلة والمخرجة العالمية نادين لبكي في بطولة أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، مع مجموعة من النجوم العرب من ثلاث بلدان مختلفة.

وفيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أعلنت نتفليكس طرحه يوم 20 يناير المقبل عبر منصتها العالمية في 190 دولة، هو النسخة المعربة من الفيلم الأيقوني الإيطالي Perfect Strangers.

ونادين لبكي هي مخرجة وممثلة لبنانية ترشحت للأوسكار من قبل عن فيلمها “كفر ناحوم”، إلى جانب البافتا، كما شاركت بأعمالها في العديد من المهرجانات أبرزها كان وبرلين وفينيسيا.

تعليق منى زكي على فيلم أصحاب ولا أعز

وجهت الفنانة منى زكي، رسالة شكر لفريق عمل فيلم “أصحاب ولا أعز”، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، كتبت منى زكي، :" لي الفخر اني عملت مع كل شخص في هذا العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويمتعهم".

وعرضت قناة Netflix MENA عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لقاء مع أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، التي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام قليلة وأثار جدلًا كبيرًا فور عرضه.

وتحدث منى زكي اللعبة التي لعبها أبطال فيلم أصحاب ولا أعز - التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء- إذ قالت «منى»: «أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لإن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي».