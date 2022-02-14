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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإعلانها محافظة خضراء..نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة البيئة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزيرة البيئة والوفد المرافق، لبحث المقومات والمؤشرات التي تدعم موقف المحافظة لإعلانها محافظة خضراء صديقة للبيئة، وذلك بحضور مسئولي المحافظة المعنيين. 

حيثُ أكّدت أن المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات بدءًا من انخفاض الكثافة السكانية، وزيادة الرقعة الخضراء وانخفاض نسبة التلوث، مرورًا باستغلال الطاقة الشمسية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، وانتهاءً باستعراض الفنادق البيئية، ومشروع التطوير الحضري للمناطق العشوائية، ومصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة. كما لفتت لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة زحف الرمال، وأكدّت على تقديم السيد المحافظ كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة ما يخدم المحافظة ومواطنيها.

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من جانبها أوضحت صالح أن المحافظة تشهد تغييرًا كبيرًا على مستوى كافة القطاعات، لافتةً إلى أن إعلانها كمحافظة خضراء يُسهم في الترويج لها استثماريًا وسياحيًا. وأكدّت على ضرورة الحد من استهلاك البلاستيك، والتوسع في برامج التوعية بالقضايا والتحديات البيئية، لصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

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