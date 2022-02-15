أخبار التعليم.. جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية.. انطلاق المُلتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات الدلتا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية





عميدة بنات عين شمس تناشد الطالبات سرعة سداد المصروفات للاطلاع علي النتيجة



قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس أنه على طالبات علوم ساعات معتمدة الفرقة الأولى سرعة سداد المصروفات الاطلاع على نتيجتهم على حساب الطالبات علي نظام جامعه عين شمس الإلكتروني ums عن طريق الرابط التالي



جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية ضمن برنامج التعليم المدني



أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان، تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى



جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية ضمن برنامج التعليم المدني



أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان، تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى .

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96٪



اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بنسبة نجاح إجمالية بلغت 96%.



جامعة حلوان: نسعى للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية



صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعك حلوان بأن الجامعة تواصل جهودها في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين.

احتفالا باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا.. انطلاق المُلتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات الدلتا



تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حول افتتاح فعاليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا تحت شعار "الجمهورية الجديدة ..آفاق وتحديات"، بمشاركة وفود من طلاب جامعات (المنوفية وبنها وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط).

خبير تعليم : المسابقات المدرسية تزيد مستوى المنافسة والإبداع والابتكار



نسمع كثيرا عن مصطلح «المسابقات المدرسية»، وهو مصطلح يوحي بأن هناك أنشطة مدرسية لا ترتبط بالمنهج وتشهد مدارسنا العديد من المسابقات التي تكاد تكون دورية في كثير منها، و لا شك أن المسابقات بمعناها اللغوي (جمع مسابقة وهي مشتقة من السبق وهو التقدم في العدو - الجري )، كما تبرز المسابقات في تفعيل دور المنهج الدراسي وتنمية الأخلاق وتعزيز القيم الأصيلة لدى الطلاب وتخليصهم من القلق والاضطراب والخجل من خلال اكتساب أصدقاء جدد والتعرف على تجاربهم والتعاون معهم والسعي لإبراز القدرة على العمل التعاوني والمشاركة مع الطلاب الآخرين.



