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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 19 منطقة وقرية بمركز ديروط .. اعرف المواعيد والأماكن

أسيوط
أسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ديروط بأسيوط فصل الكهرباء عن 19 منطقة و قرية وذلك بعد غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا من نفس اليوم .

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وأشارت رئاسة مركز ومدينة ديروط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  الى انه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء ديروط بفصل التيار الكهربائي عن مغذيات الظهير ، الصرف ، المناشي ، سراقنا ، جهد 11ك .ف .أ وذلك يوم الخميس القادم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا .

ونوهت إلى أن 19 منطقة وقرية سوف تشهد الانقطاع هي " الظهير الصحراوي ، محطة الغاز ، محطة الصرف ، الكودية شرق البلد ، عواجه ، المناشي ، نجع خضر ، النهايا ، عرامية الديوان ، سرقنا ، نزلة مصطفى ، نزلة سرقنا ، دحروج ، الكوم الأخضر ، الشيخ مغيرة ، عزبة التحرير ، كمين دشلوط ، مركز شرطة ديروط .

 

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