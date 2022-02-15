قطع الكهرباء عن 19 منطقة وقرية بمركز ديروط .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ديروط بأسيوط فصل الكهرباء عن 19 منطقة و قرية وذلك بعد غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا من نفس اليوم .

وأشارت رئاسة مركز ومدينة ديروط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الى انه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء ديروط بفصل التيار الكهربائي عن مغذيات الظهير ، الصرف ، المناشي ، سراقنا ، جهد 11ك .ف .أ وذلك يوم الخميس القادم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا .

ونوهت إلى أن 19 منطقة وقرية سوف تشهد الانقطاع هي " الظهير الصحراوي ، محطة الغاز ، محطة الصرف ، الكودية شرق البلد ، عواجه ، المناشي ، نجع خضر ، النهايا ، عرامية الديوان ، سرقنا ، نزلة مصطفى ، نزلة سرقنا ، دحروج ، الكوم الأخضر ، الشيخ مغيرة ، عزبة التحرير ، كمين دشلوط ، مركز شرطة ديروط .