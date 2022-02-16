كريم محسن يطرح أغنية قصر الكلام.. فيديو

طرح المطرب كريم محسن أحدث أغانيه التي تحمل اسم "قصر الكلام" وذلك على موقع اليوتيوب بمناسبة احتفالات عيد الحب.

أغنية "قصر الكلام" غناء كريم محسن ومن كلمات محمود فاروق وألحان وتوزيع كريم محسن وميكس وماستر مهندس الصوت ماهر صلاح وإشراف فني هالة دعبس وجيتار مصطفى أصلان.

وكان تعافي كريم محسن من الإصابة بفيروس كورونا ونشر كريم محسن نتيجة التحاليل والفحوصات الخاصة بكورونا، وعلق قائلاً : "الحمدلله على كل شيء ادعولى محتاج دعواتكم إيجابي كورونا" وحرص الجمهور على الدعاء له.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان كريم محسن، البوم "قابل بقى" الذي طرحه على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 14 أغنية، وقدم أغنية من ألحانه للمطرب علي كاكولي بعنوان "النفخة الكدابة".