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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

فيلم امير البهجة
فيلم امير البهجة

 واصل نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز  فعالياته أمس الثلاثاء.

وتم خلال الفعاليات عرض فيلم " أمير البهجة" للمخرج حسين بكر والذي يتناول مسيرة الحياة الفنية للموسيقار الراحل محمد فوزي وسط حضور كبير للجمهور.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي حيث تمت مناقشة الفيلم مع صناعه بحضور المخرج حسين بكر  الجمهور.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

ويقام النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين.

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دار الأوبرا المركز القومي للسينما محمد فوزي نادي سينما زينب عزيز السيناريست زينب عزيز أمير البهجة

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