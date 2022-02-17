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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنفينيكس تكشف رسميا عن أحد أفضل هواتف أندرويد بتقنية الـ5G

هاتف إنفينيكس الجديد
هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، أول هاتف يعمل مع شبكات الجيل الخامس من إنتاجها، والذي يمتاز إضافة إلى دعم تقنية الـ5G، بتصميم انسيابي  يحاكي هاتف أوبو Oppo Find X3 Pro، يطلق على اسم Uni-Curve.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يمتاز هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة Full HD + ، تدعما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم معدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

 

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ويقدم هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج متوسط المدى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 900، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لمزيد من مساحة التخزين.

Infinix Zero 5G
هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

ويحزم هاتف إنفينيكس Zero 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويحتوي الهاتف الذكي على أنبوب حراري للحفاظ على درجات الحرارة، بينما يعمل بواجهة المستخدم XOS 10 ، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية تأتي ضمن نتوء انسيابي مرتفع يتدفق بسلاسة في منحنى مستمر ضمن اللوحة الخلفية للجهاز ومشابهة لتصميم هاتف أوبو الرائد Find X3 Pro، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب وحدة استشعار بدقة 13 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 2 مرات، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تحتوي كاميرا السيلفي على مستشعر مميز بدقة 16 ميجابكسل.

سعر هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G
 

ويباع هاتف إنفينيكس الجديد Zero 5G، في ثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والبرتقالي، مقابل سعر حوالى 250 يورو (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري).

Infinix Zero 5G
هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G
إنفينيكس Infinix Zero 5G هاتف إنفينيكس إنفينيكس Zero 5G Infinix سعر هاتف إنفينيكس الجديد

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