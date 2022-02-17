إنفينيكس تكشف رسميا عن أحد أفضل هواتف أندرويد بتقنية الـ5G

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، أول هاتف يعمل مع شبكات الجيل الخامس من إنتاجها، والذي يمتاز إضافة إلى دعم تقنية الـ5G، بتصميم انسيابي يحاكي هاتف أوبو Oppo Find X3 Pro، يطلق على اسم Uni-Curve.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يمتاز هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة Full HD + ، تدعما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم معدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع.



ويقدم هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج متوسط المدى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 900، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لمزيد من مساحة التخزين.

هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

ويحزم هاتف إنفينيكس Zero 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويحتوي الهاتف الذكي على أنبوب حراري للحفاظ على درجات الحرارة، بينما يعمل بواجهة المستخدم XOS 10 ، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية تأتي ضمن نتوء انسيابي مرتفع يتدفق بسلاسة في منحنى مستمر ضمن اللوحة الخلفية للجهاز ومشابهة لتصميم هاتف أوبو الرائد Find X3 Pro، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب وحدة استشعار بدقة 13 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 2 مرات، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تحتوي كاميرا السيلفي على مستشعر مميز بدقة 16 ميجابكسل.

سعر هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Zero 5G



ويباع هاتف إنفينيكس الجديد Zero 5G، في ثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والبرتقالي، مقابل سعر حوالى 250 يورو (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري).