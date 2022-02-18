عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ولذيذة .. طريقة عمل برجر الفراخ

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة وصحية في المنزل نقدم لكي اليوم طريقة عمل برجر الفراخ

طريقة عمل برجر الفراخ

المقادير :

1\2 كيلو من الدجاج المفروم
1 بيضة كبيرة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة من المسطردة
1\2 كوب من البقسماط
1\2 من الدقيق الأبيض
1\4 كوب زيت نباتي
1\2 ملعقة من الفلفل الأبيض
1 ملعقة من الملح
1 من الطماطم المقطعة شرائح
4 خبز كيزر 
كاتشب، ومايونيز، ومسطردة

طريقة التحضير برجر الفراخ

نحضر وعاء عميقا ونضع به الدجاج المفروم.
نضيف الثوم والمسطردة والملح والفلفل الأبيض، وتقلب المكونات جيداً.
نقوم بتشكيل الخليط على شكل دوائر، مع تكرار العملية حتى الانتهاء من الكمية.
يتم خفق البيضة، ونغمس البرجر في الدقيق ثم في البيض، ثم نضعه في البقسماط.
نضع مقلاة على النار ويتم وضع الزيت بها وتسخينه.
نضع أقراص البرجر في الزيت الساخن، ويقلب البرجر على الوجهين حتى يصبح لونه ذهبيا.
نحضر الخبز الخاص بالبرجر ونضع به شرائح الطماطم، والكاتشب، والمايونيز، والمسطردة، ثم نضع برجر الدجاج.
يمكن إضافة شرائح البصل مع سندوتشات البرجر حسب الرغبة.
تقدم سندوتشات برجر الدجاج مع البطاطس المقلية، ويقدم ساخناً، وبالهناء والشفاء

برجر برجر الفراخ طريقة عمل برجر الفراخ الفراخ طريقة التحضير برجر الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. صلاح وماني وجها لوجه.. من ينتصر ويكتب التاريخ في كأس العالم

أخبار العالم| جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت وبايدن يحذر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

بلمسات جيف كونز الفنية.. إطلالة مميزة لـ بي إم دبليو 8 |صور

من سيريلانكا وزيمبابوي.. حضور قوي للفلكلور الأجنبي بمهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون

الأهلي والهلال.. موسيماني على أعتاب إنجاز تاريخي في السودان

الطقس الأحمر يفتح أبواب لندن.. ظاهرة نادرة تضرب المدينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ