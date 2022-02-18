صحية ولذيذة .. طريقة عمل برجر الفراخ

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة وصحية في المنزل نقدم لكي اليوم طريقة عمل برجر الفراخ …

طريقة عمل برجر الفراخ

المقادير :

1\2 كيلو من الدجاج المفروم

1 بيضة كبيرة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة من المسطردة

1\2 كوب من البقسماط

1\2 من الدقيق الأبيض

1\4 كوب زيت نباتي

1\2 ملعقة من الفلفل الأبيض

1 ملعقة من الملح

1 من الطماطم المقطعة شرائح

4 خبز كيزر

كاتشب، ومايونيز، ومسطردة

طريقة التحضير برجر الفراخ

نحضر وعاء عميقا ونضع به الدجاج المفروم.

نضيف الثوم والمسطردة والملح والفلفل الأبيض، وتقلب المكونات جيداً.

نقوم بتشكيل الخليط على شكل دوائر، مع تكرار العملية حتى الانتهاء من الكمية.

يتم خفق البيضة، ونغمس البرجر في الدقيق ثم في البيض، ثم نضعه في البقسماط.

نضع مقلاة على النار ويتم وضع الزيت بها وتسخينه.

نضع أقراص البرجر في الزيت الساخن، ويقلب البرجر على الوجهين حتى يصبح لونه ذهبيا.

نحضر الخبز الخاص بالبرجر ونضع به شرائح الطماطم، والكاتشب، والمايونيز، والمسطردة، ثم نضع برجر الدجاج.

يمكن إضافة شرائح البصل مع سندوتشات البرجر حسب الرغبة.

تقدم سندوتشات برجر الدجاج مع البطاطس المقلية، ويقدم ساخناً، وبالهناء والشفاء