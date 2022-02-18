تكثيف الجهود بأسوان للعثور على جثة شخص تعرض للغرق بمنخفضات توشكى

تواصل الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان تكثيف جهودها للعثور على جثة أحد الأشخاص الذى تعرض للغرق مع ثلاثة آخرين تم العثور على جثامينهم وذلك أثناء تواجدهم على متن مركب بمنخفضات توشكى جنوب أسوان.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بغرق مركب في منخفضات توشكى على متنها 4 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعا غرقاً، وتم إستخراج 3 جثامين ولم يتم العثور على الجثمان الرابع .

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وتبين من المعلومات الأولية أن أثنين من الذين لقوا مصرعهم من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج، وآخر لقي مصرعه من محافظة أسوان، أما الثالت لما يتم العثور على جثمانه ولم يستدل عليه حتى الآن، ويكثف رجال الحماية المدنية بأسوان جهودهم للعثور على الجثمان الرابع.

هذا ووسط حضور جماهيرى بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة تقديم عروضه الفنية المتنوعة على مسارح وبيوت الثقافة ضمن الفعاليات العديدة لإحتفالات تعامد الشمس.

وتقام الفعاليات برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وكان قد شهد مسرح فوزى فوزى عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا تضمن عدة تابلوهات إستعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام"، إلي جانب عرض فنى لفرقة بولندا تضمن رقصة مازوركا وهى أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.



وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية عروض "أنا دمى فلسطينى، فلسطين انتى الروح،جينالك يا فلسطين"، فرقة "الفالوجا "الفلسطينية تعرض التراث الفلسطيني، فيما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصة الهوسيب.

فيما إستقبل قصر ثقافة كوم أمبو فرقة المنيا للفنون الشعبية التى قدمت إستعراضات "التحطيب، البنت المنياوية، السحجة، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى، تلاها عرض فنى لفرقة اليونان تضمن رقصات "سيرتاكي، تساميكو ".