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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع "مستعدة لحوار جدي" مع روسيا بشأن أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت برلين، الجمعة، أن "بلدان مجموعة السبع مستعدة "لحوار جدي" مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحات صحفية، إن "روسيا تعرّض أمن أوروبا للخطر بمطالبها التي "تعود إلى أيام الحرب الباردة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن الموافقة على دعوة للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف.

جاء ذلك بحسب بيان الخارجية الأمريكية، والتي أكدت أن اللقاء بين الوزيرين من المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

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يأتي هذا بعدما حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، من أنّ خطر اجتياح روسي لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة "مرتفع جداً"، مبدّداً بذلك تطمينات روسيا بشأن سحبها مزيداً من القوات من حدودها مع جارتها الموالية للغرب التي شهد شرقها تصعيداً ميدانياً خطيراً.

وقال بايدن إنّ هجوماً روسياً على أوكرانيا يمكن أن يقع "في الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أنّ "لا نية" لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف "كلّ المؤشرات التي لدينا (تدلّ على) أنّهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا".

والخميس، كثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن، مؤكّدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت بل تستمر بتعزيز انتشارها على حدود جارتها.

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