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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الوحش العظيم| بعد القبض عليه.. نفوق أكبر تمساح أنهى حياة الكثيرين بطرق مأساوية

صدى البلد

توفي أكبر تمساح بالمياه المالحة بعد عامين من أسره، وقد تم اقتياده لـ الأسر بعدما أنهى حياة أكثر من شخص بطرق مأساوية ولكنه لم يصمد كثيرًا حيث أصيب بـ الأمراض التي قضت على حياته.

عندما بلغ التمساح ارتفاع 21 قدمًا ووزنه 157، تم إعلان "لولونج" الأكبر من نوعها بواسطة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2012، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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ولكن بعد أسره في سبتمبر 2011 ، عانى الوحش العظيم من الكثير من الضغط لدرجة أنه بحلول فبراير 2013 عُثر عليه في حظيرة الفلبين الخاصة به مقلوبًا رأسًا على عقب وبطنه منتفخة.

تمت مشاركة صورة لرجل يضغط على "لولونج" بعصا بينما كان لا يزال على قيد الحياة مؤخرًا، وتم التعليق على الصورة المؤلمة:" كان التمساح لولونج أكبر تمساح في المياه المالحة في الأسر، ومات بسبب عدوى فطرية والإجهاد بعد عامين من أسره".

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ذكرت تقارير وفاة "لولونج" في ذلك الوقت أنه تم اصطياده في الأصل لمدة ثلاثة أسابيع بعد مقتل شخص واحد على الأقل في الفلبين.

يشتبه في أن التمساح الوحش أكل صيادًا فُقد في بلدة بوناوان ، وأيضًا أكل تلميذة تبلغ من العمر 12 عامًا تم العثور على رأسها قبل عامين، وبمجرد أسر التمساح ، أصبح نقطة الجذب في حديقة السياحة البيئية.

وقال رئيس بلدية بوناوان ، إدوين إلورد ، إن لولونج كان مريضًا لعدة أسابيع قبل وفاته، وقال العمدة لصحيفة ديلي انكوايرر الفلبينية: 'لقد رفض تناول الطعام منذ الشهر الماضي ولاحظنا تغيرًا في لون برازه، ولاحظ موظفونا أيضًا انتفاخًا غير عادي في بطن التمساح.

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