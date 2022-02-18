يقلل من علامات الشيخوخة.. 6 فوائد لـ زيت عين الجمل للبشرة

زيت عين الجمل يرطب سطح البشرة ويقويها، ويمنع فقدان الماء، ويحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة، ويزيل قشور البشرة الجافة.

وفيما يلي أبرز فوائد زيت عين الجمل للبشرة..



فوائد زيت عين الجمل للبشرة



بسبب خصائص زيت عين الجمل المطربة، فإنه يمنع فقدان الماء.

يقي من الضغوطات البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس كمضاد فعال للأكسدة.

يقلل من علامات الشيخوخة.

يريح من الحكة والجفاف.

يزيد من ترطيب البشرة.

يعيد بناء حاجز الجلد بسبب محتواه العالي من المرطبات وأحماض أوميجا الدهنية.

كيفية استخدام زيت عين الجمل للبشرة

في حين أن وقت وكيفية تطبيق المنتج قد يعتمد على تركيبته، يجب عليكي استخدام الزيوت كخطوة أخيرة في الليل (أو قبل وضع واقي الشمس في الصباح).

من الآمن استخدام زيت عين الجمل يوميًا، ومع ذلك ، يشير خبراء البشرة إلى أن التردد يعتمد على تركيبة المنتج وما قد تستخدمه.

يعتبر زيت الجوز خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يسعون إلى ترطيب بشرتهم.

إذا كان لديك تاريخ من الحساسية من المكسرات ، يقترح خبراء البشرة تجنبي زيت الجوز، يجب على أصحاب البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب توخي الحذر.

استخدام زيت الجوز بأنتظام للوجه سيعزز إشراق البشرة، يمكنك تحضير عبوة الوجه هذه عن طريق خلط زيت الجوز بالعسل ومسحوق الشوفان واللبن، ثم ضعي الكمادات على وجهك واتركيها حتى تجف وتتحول إلى قوام متقشر، بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر، يوصى بوضع حزمة الوجه مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

المصدر: boldsky