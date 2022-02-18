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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس عصرية.. داليا البحيري تتألق في أحدث جلسة تصوير

داليا البحيري
داليا البحيري

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت داليا البحيري في الصور بإطلالة عصرية وملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش الستان ونسقت معهما جاكيت اتسم باللون الأبيض مع الأزرق.

انتعلت داليا البحيري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الكحلي مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البرتقالي، وأكملت إطلالتها بوشاح متعدد الألوان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا البحيري على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن قالت  الفنانة داليا البحيري، إنها شاركت الفنان هانى رمزي منذ عام ونصف وكان ذلك عبارة عن حلقة وكانوا ضيوف شرف وكان وقت إنتاج مصرى سعودى مشترك.

وأضافت داليا البحيري أنها لم تشارك الفنان هانى رمزي عمل سينمائي منذ فيلم محامى خلع معقبة " بحب اشتغل مع هانى رمزى جدا لأننا أصدقاء على المستوى الشخصى وهو مريح جدا فى الشغل وملوش طلبات كتير وسلس فى التعامل".

ودخلت "داليا  البحيرى"، فى نوبة ضحك على الهواء خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى  ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC، عندما قامت بأداء تمثيلى وعرض الفارق بين "مشية الست والرجل" ليفاجئها الفنان أحمد فتحى بتمشيته مهرولا يتراقص بخلاف ما قدمته عن ثبات مشى السيدات.

وقالت الفنانة داليا البحيرى، إنها تابعت الفنان أحمد فتحى لأول مرة عندما استضافته الإعلامية منى الشاذلى هو وزوجته لافتة إلى أنها تأثرت بشدة من الحلقة وقامت بمشاركتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

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