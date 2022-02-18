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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليون جنيه.. افتتاح مسجد جديد في البحيرة

إفتتاح مساجد جديدة
إفتتاح مساجد جديدة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 350 مسجدا بتكلفة تجاوزت 460 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس السيئ في البحيرة

افتتاح مساجد جديدة 

 

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف،  وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .   

 

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع افتتاح مسجد أبو النور الكبير بقرية أبو النور - مركز ابو المطامير بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 403 م وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

 

 وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" الإسراء و المعراج و آيات الله الكبرى " إنَّ رحلةَ الإسراءِ والمعراجِ معجزةٌ كُبرى دالةٌ على مدى القدرةِ المطلقةِ للهِ تعالى، فهو سبحانَهُ خالقُ الأسبابِ والمسبباتِ وما كان عجيبًا في دنيا الناسِ فليس عجيبًا عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ.

وذكرى الإسراءِ والمعراجِ مناسبةٌ عظميةُ القدرِ، جليلةُ المعنَى والمقامِ عندَ المؤمنينَ جميعًا، فهي تُبرزُ وجهًا مِن وجوهِ الإعجازِ في شخصيةِ الرسولِ الأكرمِ صلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسلم، وتؤكّدُ وحدةَ الرسالاتِ وعالميةَ الدعوةِ الإسلاميةِ.

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