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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات شهيرة.. طريقة عمل المطبق الخليجي

طريقة عمل المطبق
طريقة عمل المطبق الخليجي

تعتبر طريقة عمل المطبق الخليجي أحد الأكلات الخليجية الشهيرة، والتي تندرج تحت بند المعجنات، ويمكن تقديمها فى العزومات، كما أنها تتميز بكونها مغذية ومشبعة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المطبق الخليجي، وهي أحد الأكلات المقتبسة من وصفات المطبخ الخليجي، ولا يستغرق وقت تحضيرها سوى ساعتين، وتكفي هذه الوجبة حوالي 5 أفراد، وهي وجبة مشبعة ومميزة للغاية، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية او على وجبة الفطور .

 

طريقة عمل المطبق الخليجي


 

طريقة عمل المطبق الخليجي


مقادير طريقة عمل المطبق الخليجي :
3 كوب دقيق 
5 رؤوس كرات 
كوب سمن 
ملعقة صغيرة بهارات حارة 
ملعقة صغيرة بهاراة حلوة 
ملعقة صغيرة قرفة
½ كيلو لحم مفروم 
1-2 ملعقة صغيرة ملح


طريقة عمل المطبق الخليجي :
- فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق، ونقوم بعجن الدقيق مع ملعقة ملح و 2 كوب ماء حتى نحصل على قوام مناسب رخو و متجانس.
- نغطي العجين بقماشة و نتركه جانبا لمدة ساعة، فى هذه الاثناء ننظف الكراث من الورق الأصفر، ونغسله و ونفرمه فرم ناعم ثم نقوم بتصفيته.
-  فى مقلاة كبيرة غير لاصقة نسخن السمن، ونضيف اللحم و ونقليه، ويضاف  الكراث و ونقوم بالتقليب.
 - نقوم بإضافة الملح و القرفة و البهارات و ونقلب، ونترك المقلاة على النار حتى تمام النضج مع التحريك من وقت لآخر.
 - نرفه  المقلاة من على النار ونتركها جانبا لحين استخدام الحشو، ونقطع العجين 20 قطعة متساوية، ونقوم بتشكيل العجين على هيئة كرات و ونتركهم جانبا لمدة 30 دقيقة.
- نفرد كل قطعة بالنشابة على شكل دائرة، ونقوم بفرد العجين باليدين حتى تصبح فى حجم الصحن و تصبح شفافة، ونضعهم على سطح مستوى .
-ندهن كل قطعة بالسمن، و نقوم بتطبيقها من الجهات الأربعة حتى تصبح على شكل مربع، ونكرر ما سبق مع 10 قطع فقط من العجين.
- فى مقلاة نسخن 2-3 ملاعق زيت، نقوم بقليالعجين فى الزيت حتى يتحول للون الذهبى، و نرفعه ونتركه جانبا، ونقوم بفرد مددى قطع العجين المتبقية و نفردها  بالنشابة بحيث تصبح على هيئة أرغفة، وندهنهم بالسمن.
- فى وسط كل قطعة نضع قطعة من العجين المقلي و ملعقة كبيرة من الحشو، ونقوم بتطبيق الارغفة جيدا من الجهات الاربع و ونغلفها، ونكرر ما سبق مع كل الارغفة و العجين المقلي و الحشو.
- فى مقلاة غير لاصقة نسخن السمن جيدا، ونقلي الارغفة المطبقة بالسمن الحار حتى تتحول للون الذهبى، ونقوم بتصفية المطبق الخليجي من السمن، ونقدمه ساخنا.

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