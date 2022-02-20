عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صرف مرتبات الموظفين عن شهر فبراير.. الأربعاء المقبل

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تصرف وزارة المالية اعتبارا من الأربعاء المقبل؛ رواتب شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة..

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المستهدف صرف مرتبات العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر فبراير الجاري.

وذكر التقرير أن عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ستجرى على مستوى 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام تبدأ من الأربعاء 23 فبراير، وحتي نهاية الشهر الجاري.

وقال التقرير إنه من المستهدف أن يتم صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولي بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوى الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 23-2-2022.

وسيتم صرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، ثم استكمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة.

وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

ومع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

قانون الخدمة المدنية صرف مرتبات صرف رواتب العاملين بالدولة مرتبات شهر فبراير اخبار مصر وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

موضوعات متعلقة

المالية: بدء صرف مرتبات شهر يناير الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

مع اقتراب الغزو.. أوكرانيا تهدد بالتخلي عن وضعها كدولة غير نووية

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد.. محمد صلاح : بن شرقي يخاف على قدمه

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة

نشرة المنوعات.. شجرة ضخمة تحطم "أتوبيس" بسبب العاصفة.. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم خلال دقائق ..واعتداء مدرس بعنف على طالب داخل المدرسة

وظيفة مندوب مساعد.. مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق عين شمس اليوم | تفاصيل

صرف مرتبات الموظفين عن شهر فبراير.. الأربعاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ