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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تطهر القولون وتحسن كفاءته

5 أطعمة تطهر القولون
5 أطعمة تطهر القولون وتحسن كفائته

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الام القولون بسبب حدوث بعض اللالتهابات بهه والتى تحدث فى معظم الحالات بسبب سوء التغذية.

عرض موقع “healthline” أهم 5 أطعمة قادرة على علاج القولون وحمايته من الالتهابات والأمراض، وهى: 

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البروكلي
هناك العديد من الطرق المختلفة لإضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي، فجرب قليها وتقليبها مع دجاج  ويمكنك أيضًا تجربة طاجن البروكلي والقرنبيط .

الخضر الورقية الداكنة
يُعد تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والسلق طريقة رائعة لتطهير القولون.

 الحليب
يمكنك استخدام الحليب لأكثر من مجرد حبوب الإفطار في الصباح  مثل حليب الفراولة محلي الصنع و الزبادي بل ويمكنك تجربت منتجات الألان مثل الجبن.

توت العليق
يعتقد البعض أنه يمكن تناوله فقط مع الحلوى ولكن فى الحقيقة يمكن إضافته للحم الضأن

 دقيق الشوفان
يمكن تحضيره بأكثر من طريقة ويحتوي على كميات عالية من الألياف والكالسيوم وفيتامين د فهى رائعة في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح ومنع الإمساك. و

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