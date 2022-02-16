أطعمة ومشروبات تساعد على تطهير القولون والأمعاء

يعد تطهير القولون أو الأمعاء من الأمور المهمة جدا للحصول صحة جيدا فى هذا العصر مع انتشار الملوثات والمواد الضارة، ولا تحتاج إلى تطهير القولون كل يوم أو حتى في كثير من الأحيان لتكون بصحة جيدة لكن يجب أن تكون بشكل متقطع.



هناك عدة طرق لتطهير القولون أو الأمعاء منها الحقنة شرجية أو مواد تنظيف القولون أو بعض الأطعمة الطبيعية

نعرض لكم أهم طرق تطهير القولون والأمعاء من الترسبات الضارة ، وذلك وفقا لا جاء في موقع “ healthline ” .



تدفق الماء

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا طريقة رائعة لتنظيم الهضم. ينصح الأشخاص الذين يدعمون تدفق الماء لتطهير القولون بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا.

حاول أيضًا تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. يشمل ذلك الفواكه والخضروات مثل البطيخ والطماطم والخس والكرفس .

في الواقع ، هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على تطهير القولون بشكل طبيعي من خلال النظام الغذائي .

تدفق المياه المالحة

يمكنك أيضًا تجربة تدفق المياه المالحة وينصح بهذا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الإمساك وعدم انتظامه.

أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن المياه المالحة يمكن أن تنظف القولون عند إقرانها بوضعيات يوغا معينة.

قبل تناول الطعام في الصباح ، اخلطي ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر.ملح البحر أويوصى باستخدام ملح الهيمالايا .

اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة ،وفي غضون بضع دقائق ، من المحتمل أن تشعر برغبة ملحة في الذهاب إلى الحمام.

افعل ذلك في الصباح والمساء ، وتأكد من البقاء في المنزل بالقرب من الحمام لفترة بعد التطهير وقد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات.

نظام غذائي عالي الألياف

تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الأساسية التي غالبًا ما يتم تجاهلها في النظام الغذائي ويوجد في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والمزيد.

تحتوي النباتات على السليلوز والألياف التي تساعد على "كتلة" المادة الزائدة في القولون. كما أنها تنظم الإمساك والإفراط في نشاط الأمعاء ، مع تعزيز البكتيريا المفيدة باعتبارها مادة حيوية .

تأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف ، والتي تساعد على صحة القولون. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا لبكتيريا الأمعاء.

العصائر والعصائر

العصائر منظفات القولون الشعبية. يتضمن ذلك صيام عصير الفاكهة والخضروات والمطهرات ، مثل المطهرات الرئيسية .

لا توجد أبحاث كافية حول هذه الأدوية للقولون، في الواقع ، تشير بعض الأبحاث إلى المخاطر.

فإن تناول العصائر والعصائر بشكل معتدل يمكن أن يكون مفيدًا لك وتحتوي خلطات العصير على بعض الألياف والعناصر الغذائية التي تفيد الهضم، كما أنها تحتوي على الماء للمساعدة في الترطيب والحفاظ على الانتظام.

ما هو أكثر من ذلك ، دراسة في عام 2015 وجدت أن فيتامين سي قد يساعد في تطهير القولون. يوجد فيتامين سي في الكثير من الفواكه والخضروات المضافة إلى خلطات العصير.

تشمل العصائر الشائعة في صيام العصير والمطهرات عصير التفاح وعصير الليمون وعصائر الخضروات، ومع ذلك قد يوصي بعض اختصاصيي التغذية بالعصائر بدلاً من العصائر للقولون والصحة العامة.

نظرًا لأن اللب والجلود يتم إزالتها عند العصر ، فإن العصائر تحتوي على ألياف أقل. الألياف مفيدة للقولون ، وتحتوي العصائر على الكثير من الألياف.

لا تحتاج إلى الصيام وشرب العصائر والعصائر فقط للحصول على أي فائدة فقط حاول تضمين المزيد في نظامك الغذائي، مثل العصير اليومي أو السموذي.

النشويات أكثر مقاومة

النشويات المقاومة تشبه الألياف وتوجد أيضًا في الأطعمة النباتية مثل البطاطس والأرز والبقوليات والموز الأخضر والحبوب.

هذه تعزز صحة القولون عن طريق تعزيز البكتيريا المعوية ووجدت مراجعة 2013 على النشويات المقاومة أيضًا أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

هناك جانب سلبي بالرغم من ذلك. تم العثور على النشويات المقاومة في الكربوهيدرات، ومع ذلك يمكن لأخصائيي الحميات منخفضة الكربوهيدرات اختيار الخيارات التي تسبب ارتفاعًا أقل في نسبة السكر في الدم، وتشمل الأرز والبطاطا ويمكن أن يكون تضمينها في النظام الغذائي ، مثل الألياف ، مفيدًا لتطهير القولون.

البروبيوتيك

تعد إضافة البروبيوتيك إلى النظام الغذائي طريقة أخرى لتطهير القولون، و يعزز هذا الصحة العامة بعدة طرق أخرى.

يمكنك الحصول على المزيد من البروبيوتيك عن طريق أخذمكملات البروبيوتيك . أيضًا ، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والكيمتشي والمخللات والأطعمة المخمرة الأخرى.

تعمل البروبيوتيك على إدخال البكتيريا الجيدة إلى الأمعاء بمساعدة الألياف والنشويات المقاومة وتعمل هذه الأدوية على الحد من الالتهاب وتعزيز الانتظام - وهما عنصران من عناصر صحة الجهاز الهضمي مرتبطان بالقولون.

يعتبر خل التفاح أيضًا بروبيوتيك ويتم تضمينه في تطهير القولون كما أن الإنزيمات والأحماضمن المفترض أن يحتوي خل التفاح على بكتيريا ضارة. حاليا ، لا توجد دراسات حول هذا الموضوع.

شاي الاعشاب

قد تساعد تجربة بعض أنواع الشاي العشبي في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون وقد تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي والدردار الزلق في علاج الإمساك . تأكد من التحدث مع طبيبك واتبع التعليمات عن كثب قبل استخدام هذه الأعشاب واستخدمها باعتدال ؛ خلاف ذلك ، يمكن أن تكون ضارة.

الأعشاب الأخرى مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار تحتوي على مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات ويُعتقد أن هذه المواد تمنع البكتيريا السيئة. لهذا السبب ، يتم تضمينها في الكثير من المطهرات وعلى الرغم من الحاجة إلى إجراء دراسات.

جرب كوب واحد من هذه الأعشاب حتى ثلاث مرات في اليوم واشرب الشاي مرة واحدة فقط في اليوم لشاي الأعشاب ملين .