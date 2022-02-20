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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقلب فنجانك واكتشف ما يخبئه برجك

الأبراج
الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن ما يخبئه فنجان كل برج،وفقا لما نشرته على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

#الحمل


تشعر بالطمأنينة وتنفتح امامك ابواب جديدة وتشعر بالسلام الداخلي وتدخل في جديد مهني انتبه لقراراتك وانطلق فالاجواء مريحة 
تنجح مساعيك بمصالحة مع الحبيب وتشعر بالرضا والاستقرار
        

#الثور


كن حذرا" اليوم في تعاطيك مع الآخريين وعليك باتخاذ قرارات صحيحة لتصحيح مسارك المهني ولا داعي للشعور بالأحباط بل كثف جهودك وستنجح 
مفاجآت سعيدة في اجوائك العاطفية
        

#الجوزاء


يوم جيد والكواكب داعمة لجهودك المهنية وتتلقى اخبار جيدة تخص مشروع تعبت به سابقا" حدد اهدافك وانطلق وستجد المساعدة بالوقت المناسب 
أنت تستنفز طاقة الشريك وهذا مايبعده عنك عليك ايجاد حلول مشتركة بينكما
       

#السرطان


يعدك القمر بتقدم ناجح وانفراجات في طريقها لك واتصال يشعرك بالسعادة خذ خطوات استباقية لتضع بصمة النجاح على ماتسعى له 
لا تطالب الشريك باليوم بمايفوق طاقته فهو متعب ومل من مزاجك المتقلب
         

#الاسد


التزم بمواعيد عملك كي لاتضطر الى استعجال بعض الأمور الهامة وتلاقي بعض الارباكات التي انت بغنى عنها وعمل يضاف لعملك يحسن من وضعك المالي
الخلاف مع الشريك يزيد تعبك وعليك معالجة بعض الامور معه بهدوء
           


#العذراء


تدخل بمشروع جديد وتنفذه بدقة وتتحسن امورك المالية وتشعر بالرضا عن احوالك المالية وتتسلط عليك الاضواء وتكسب شعبية كبيرة
وتجتمع بأرباب العمل
تفائل فالاوضاع العاطفية على مايرام
        

#الميزان


تطرا بعض التغييرات على حياتك المهنية وتتعامل مع الاوضاع بحكمة واتزان و تتخذ قرارات جريئة وتتعرف على وجوه غريبة عن محيطك 
استمع إلى نصائح الشريك الذي يود مصلحتك وتشاركه افكاره
      

#العقرب


لا تجازف اليوم وانتبه من الدخول لاي مشاريع مشبوهه انت تبحث عن الامان وعليك ترتيب اوضاعك من جديد فالايام المقبلة مليئة بالمفاجآت الايجابية لك 
تدخل علاقة حب جديدة وتسعد بها واستقرار للمتزوجيين
       

#القوس


تعاني من التأخير اليوم مما يشعرك باليأس والمماطلة وسوء تفاهم بينك وبين احد الزملاء ادي امورك بالكتمان واعمل خلف الكواليس ومساء" تتبدل الأجواء للأفضل
استقرار بوضعك مع الشريك واجواء مميزة بينكما
          

#الجدي


انطلاقة جديدة واتصالات ناجحة جداً تتخذ بعداً كبيرا" مما يشعرك بالقوة والتقدم ومصالحة مع احد الاخوة ولمة العائلة تسعدك
تقنع الشريك بوجهة نظرك وتعالج الأمور بهدوء وتستقر الاوضاع بينكما.

#الدلو


الاجواء افضل وتحسن على جميع الاصعدة عليك إعتماد وجهة نظر جديدة  والقبول بالتغييرات الحاصلة وتحسن في اوضاعك المالية من شراكة تكسبها بالقوة والتحسن كبير
انت متعب واجوائك العاطفية غير مستقرة وتشعر بالاحباط
           

#الحوت


حضورك يكون قوي اليوم وتتكيف مع الاوضاع الجديدة وتكسب تأييد الجميع لمهمة كبيرة تقوم بها وتقوي علاقتك مع ارباب العمل وبعض مواليد الحوت يوقعون اوراق هامة
انتبه من علاقة عاطفية عابرة كي لا تتورط بارتباط لا يرضيك

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