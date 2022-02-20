أشرف عبد الباقى يكشف تفاصيل مسرحية كنز الدنيا مع إسعاد يونس

يحل الفنان أشرف عبد الباقى ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس وذلك يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويكشف الفنان أشرف عبد الباقى فى الحلقة عديد من التفاصيل الخاصة بمسرحيته الجديدة التى تحمل اسم “كنز الدنيا” والذى يشاركه البطولة فيه مجموعة من ذوى القدرات الخاصة.

مسرحية كنز الدنيا

وقال الفنان أشرف عبد الباقي ، تعقيبا على مسرحيته" كنز الدنيا " من أبطال " قادرون باختلاف " ، إنه استمتع بالعمل مع أبطال المسرحية ، متابعا :" بيضحكوا والناس كانت متجاوبة معاهم .. حابين يقفوا على المسرح ودي أهم نقطة " .

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي ،خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : " أنا معلملتش ليهم حاجة وهما اللي لديهم القدرة دي ، وأنا فقط ضيفتهم جوا الإطار .. ودي كانت أول تجربة مسرح ليهم والبروفات خدت شوية وقت بس متختلفش عن عن زميلهم الأخرين .

وأردف : عندهم همة وشايفين أن أي مشكلة عندهم بتميزهم عن غيرهم ، وكل واحد فيهم حاسس بنفسه ، وقيمته ، مسترسلا : " اهتمام الرئيس بيهم خلانا نشوفهم بشكل مختلف " .

وأشار " عبد الباقي " إلى أنه لم يسبق هذا التركيز على تلك الفئة ، من قبل ، وكيفية التعامل معهم ، وكيف أنهم مختلفين عن غيرهم من من يعانون من التوحد على سبيل المثال .

ولفت " عبد الباقي " إلى أن لتعامل الأمثل معهم يكون بطبيعية جدا ، حتى لا يشعروا بأن لديهم أية مشكلة ، متابعا : " بيدوا طاقة إيجابية فظيعة وبيحبوا بعض بجد وكانت تجربة ممتعة بجد " .