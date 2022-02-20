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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يؤكد توجه مصر لزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا.. ونواب: يساهم فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات للخارج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صناعة النواب تطالب بالاستفادة من الخبرات الخارجية في توطين الصناعة

برلمانية: توطين الصناعة المصرية توفير فرص عمل جديدة

نائبة:  مصر لديها كل مدخلات الصناعة وتوطينها ضرورة

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية، خاصةً في قطاع النقل العام، معرباً عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز ٢٠٠٠ كم اضافية خلال السنوات القادمة.

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن   توطين الصناعة المصرية له العديد من الفوائد والمميزات التى تصب في صالح المواطن والدولة أبرزها الاعتماد على الصناعة المحلية والاستعداد للتصدير الدولي والتقليل من الواردات التي تكلف الدولة أموالا باهظة.

وأشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية، خاصةً في قطاع النقل العام.

وأكدت" متى “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر ، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية ، خلال الفترة الماضية والقائم  تشغيلهاعلي التخصص الصناعي ، ساهمت في توفيرالآلاف من فرص العمل للأيدى العاملة من الشباب ، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.

توطين الصناعة

وطالبت النائبة بضرورة توطين الصناعة فى المجالات المختلفة لاسيما وأن مصر لديها كل مدخلات الصناعة، إلى جانب العمال المهرة الذي ينقصهم فقط التدريب إلى جانب الحرص على  التركيز علي تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصري من مستهلك إلي منتج ومصدر فى وقت واحد.

وتابعت النائبة أن توطين الصناعة فى مصر وتشغيل العديد من المصانع يساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل واعدة للشباب و تنمية الصادرات، مطالبة بضرورة إشراك وجلب المزيد من خبرات الخارج للمساهمة في توطين الصناعات المختلفة.

ومن جانبها، أكدت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعة المصرية له العديد من الفوائد والمميزات التى تصب في صالح المواطن والدولة ابرزها الاعتماد على الصناعة المحلية هي الاستعداد للتصدير الدولي والتقليل من الواردات التي تكلف الدولة أموالا باهظة.

وقالت “الديب” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية وذلك ضمن أهداف خطة التنمية الشاملة وذلك لتأكيد الإعتماد الكلي علي المنتج المحلي ليكون شريك أساسي في المشروعات التنموية الكبري التي أطلقتها الدولة لدعم الشباب والإقتصاد القومي معا.

ولفتت النائبة، إلى أن توفير فرص عمل للشباب صغار المصنعين تقع ضمن أهم مكاسب توطين الصناعة، فضلا عن عودة الريادة للدولة في عدد من الصناعات أبرزها النسيج والملابس وغيرها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، و محمد لبيب المدير الإقليمي للشركة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات، خاصةً تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلاً عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وعرض الفريق كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

فيما أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيداً بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات.

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